Les rencontres de l’équipe nationale A’ dans la Coupe Arabe FIFA 2021, qu’elle a remportée au Qatar, ont été comptabilisées dans le classement FIFA de décembre. En tout cas, c’est ce que le manager général de l’EN, Amine Labdi, a indiqué samedi soir. Il a révélé que l’instance a ajouté les 6 matchs du tournoi à la série de matchs sans défaite de l’Algérie qui était de 33 avant la campagne qatarie. Cela voudrait dire que les « Verts » détiennent désormais le record mondial absolu d’invincibilité.

Par Mohamed Touileb

Trente-neuf ou trente-trois matchs sans revers, on ne sait plus quel chiffre est le plus fiable. Avant que les camarades de Youcef Belaïli n’entament l’aventure au Qatar, beaucoup craignaient que la série d’invincibilité soit mise en jeu et que les protégés de Madjid Bougherra « ruinent » la constance des A qui n’avaient plus perdu depuis octobre 2018 au Bénin. Mais voilà que la deuxième équipe algérienne a pu passer avec réussite les 6 tests dans le tournoi pour décrocher le trophée. Si l’on croit les propos du Manager Général, les Verts ont détrôné la Squadra Azzurra. En effet, l’Italie avait réussi à compiler une série de 37 sorties sans revers. « Vous savez ? À la veille du premier match contre le Soudan, on avait menacé de boycotter le tournoi si la série était mise en jeu. On craignait de reculer dans le classement FIFA pour se retrouver dans le chapeau II. Cela nous aurait contraints à jouer le match retour des barrages du Mondial à l’extérieur », révèle Labdi dans l’émission Dans le 18 mètres sur Ennahar TV.

Pas très « honnête »

En outre, il notera que « la FIFA nous a finalement expliqué que les rencontres compteront comme matchs amicaux avec un bonus et un malus sans véritables incidence. Après la finale, la FIFA, nous a informé qu’elle ajoutait les 6 matchs à la série d’invincibilité ».

En considérant cette donne, « El-Khadra » aura dépassé le Brésil et l’Espagne invaincus sur 35 matchs sans défaite avant de coiffer les Italiens. Néanmoins, pour faire preuve d’honnêteté, on préfère que ce soit la troupe de Djamel Bemadi qui parachève ce qu’elle avait amorcé le 18 novembre 2018 à Lomé (Togo). Pour cela, un bon parcours à la CAN-2021 suffira. On n’est qu’à 5 tests de la nouvelle marque planétaire qu’on pourrait s’adjuger dès le mois de janvier prochain.

Pour rappel, nos champions d’Afrique se rendent au Cameroun pour y défendre leur titre. Pour leurs trois premiers tests dans la phase de groupes, ils auront la Sierra Léone (11 janvier) puis la Guinée équatoriale (16 janvier) et le choc très attendu face à la Côte d’Ivoire le 20 du même mois. Sur le papier, les « Eléphants » sont la véritable menace pour empêcher l’accomplissement de cet exploit certes anecdotique mais qui a une portée historique.