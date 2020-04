S’agissant du projet de lancement du paiement par téléphone mobile (m-paiement), le responsable au niveau du Groupement d’intérêt économique de la monétique (Gie Monétique) a expliqué qu’il est en cours de parachèvement et qu’il devrait voir le jour durant l’année 2020, «Nous avons finalisé la description fonctionnelle et technique du modèle que nous voulons pour l’Algérie, nous pouvons dire que nous sommes en phase de concrétisation», a déclaré M. Messaoudene, qui précise que «pour réaliser ce projet, le GIE Monétique avait examiné plusieurs solutions d’éditeurs et de fournisseurs». «Ce que nous pouvons avancer, aujourd’hui, c’est que le m-paiement sera une réalité avant la fin de l’année», a assuré le premier responsable de cet organe de régulation chargé de promouvoir la monétique par la généralisation de l’usage des moyens de paiement électronique.

Les paiements mobiles sont des transactions effectuées depuis un téléphone mobile et débitées sur carte interbancaire (CIB).

Ce nouveau moyen qui monte en puissance partout dans le monde peut être mis en place sans formalités complexes et permet notamment d’éviter pour les consommateurs de se déplacer avec des sommes d’argent liquide pour régler leurs achats.

Pour les commerçants, il permet d’utiliser le téléphone mobile à la place des terminaux de paiement électronique (TPE) classiques, ce qui diversifiera les instruments de paiement mis à la disposition des clients dans les espaces commerciaux.

Articles similaires