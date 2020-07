“He [Donald Trump] is a petty, pathetic little man, ignorant, incapable, out of his depth, and lost to his own delusional spin” (Mary L. Trump, Too Much and Never Enough : How My Family Created the Most Dangerous Man, Simon and Schuster, 2020).





“To hedge his bets, Donald Trump enlisted Joe Shapiro,

a smart kid with a reputation for being a good test taker,

to take his SATs for him”

(Mary L. Trump, op.cit).

Par Arezki Ighemat,

(Ph. D en économie/Master of Francophone Literature (Purdue University, USA)

Dans son livre-mémoire intitulé «Too Much and Never Enough : How My Family Created the Most Dangerous Man», Mary L. Trump, Ph. D en psychologie clinique et nièce du président Donald Trump, dévoile et déballe comment son oncle est devenu Président et surtout elle fait une analyse caustique de son caractère et de son comportement. Après la publication, le 23 juin 2020, du livre de John Bolton, l’ancien conseiller du Président aux Affaires de sécurité nationale, et intitulé «The Room Where It Happened : A White House Memoir, Simon and Schuster, 2020), un «outsider» à la famille Trump, qui critique la politique du Président dans le domaine de la sécurité nationale, c’est le tour d’une «insider» à la famille Trump, de tirer à coups de boulets sur le Président.

Avant même sa publication prévue le 14 juillet 2020, plus de 600 000 copies ont déjà été remises aux médias qui ont commencé à publier des extraits. Tout en sachant que Donald Trump a la peau dure et qu’il a échappé à de nombreuses sanctions, dont la plus grave est son «impeachment» pour abus de justice et abus de pouvoir, le 18 décembre 2019, ce second coup tiré sur lui par sa nièce, fille de Freddy, frère aîné du Président, mort des suites de l’alcoolisme, ne va pas sans avoir d’effets sur l’avenir de la réélection ou non du président Trump en novembre 2020 pour un second mandat et sur la politique américaine pour les prochaines quatre années et même au-delà.

Dans le présent article, nous analyserons les principales révélations que le livre de Mary Trump fait sur son oncle, le président américain. Dans son livre, Mary Trump montre que le trait de caractère principal de son oncle est le narcissisme. Elle montre aussi dans quelle mesure ce trait de caractère est dû en grande partie à l’environnement familial des Trump. Nous verrons donc successivement de quelle manière l’auteure caractérise son oncle et dans quelle mesure ce caractère vient de sa famille, notamment du père de Donald Trump.



Donald Trump a un caractère et un comportement de type «narcissique»

Dans son livre, Mary Trump caractérise son oncle en utilisant plusieurs épithètes – sociopathe, manque d’empathie, dédaigneux, etc. – mais tous ces qualificatifs peuvent en réalité être réduits à un seul grand trait de la personnalité de Donald Trump, le narcissisme. Mary Trump dira elle-même qu’un psychologue clinicien a confirmé que Donald Trump a les caractéristiques d’une personne narcissique. Elle ajoute que le «problème» est que «les pathologies de Donald sont tellement complexes et son comportement tellement inexplicable que prétendre donner un diagnostic complet exigerait une batterie de tests psychologiques et neurologiques auxquels Donald n’accepterait jamais de se soumettre». Par conséquent, pour comprendre toute cette complexité, il faut revenir au concept-clef, celui de narcissique. Nous analyserons ci-dessous les différents symptômes du narcissique et dans quelle mesure, selon Mary Trump, Donald les possède. Les psychologues donnent différents symptômes de ce trouble mais pour simplifier, nous analyserons ci-après huit symptômes qui sont considérés comme principaux. Le premier symptôme du narcissique est qu’il est imbu de sa personne et parle beaucoup de lui-même, de son apparence physique, de ses talents réels ou imaginaires et de ses accomplissements. Mary Trump donne comme exemples les déclarations que fait souvent Donald Trump selon lesquelles : «I am a genius» (je suis un génie», ou bien, «I am an accomplished businessman» (je suis un businessman accompli), ou alors «I am a strategic thinker» (je suis un penseur stratégique), ou encore «I am a deal maker» (je suis un faiseur de deals). En réaction à toutes ces déclarations, l’auteure dira : «He was never a self-made nor a good deal maker “ (Il n’a jamais été un autodidacte ou un bon faiseur de deals). Elle ajoute : «Donald Trump n’est pas seulement faible, mais son ego est une chose fragile qui doit être rehaussée à tout moment parce qu’il sait parfaitement qu’il n’est rien de ce qu’il prétend être.» (notre traduction). Pour montrer que Donald possède cette caractéristique, Mary Trump cite la sœur de Donald, Mary Anne Trump Barry disant «The only time Donald went to the church was when the cameras were there» (la seule fois que Donald est allé à l’église est lorsque les cameras étaient là). Mary Trump ajoutera : «J’espère que ce livre mettra un terme à la pratique de Donald de faire référence à ses «stratégies» ou ses «agendas» comme s’il fonctionnait selon des principes organisateurs déterminés. Il ne fonctionne pas du tout ainsi». L’auteure dira encore : «He is a petty, pathetic little man, ignorant, incapable, out of his depth, and lost to his own delusional spin» (c’est un homme de faible importance, ignorant, incapable, pleins de problèmes, et il est livré à ses propres désillusions). Mary Trump parle aussi de l’habitude qu’a Donald Trump de dire qu’il sait tout et qu’il est au courant de tout : «He’s been allowed to riff about nuclear weapons, trade with China, and other things about which he knows nothing» (On lui a permis de discuter vaguement des armes nucléaires, du commerce avec la Chine, et d’autres choses au sujet desquelles il ne connaît rien). Le second symptôme du narcissique est d’avoir des fantasmes et des prétentions de pouvoir, de types de voitures, de succès, de maisons, du type de femmes, etc., et il veut réaliser tous ces fantasmes. Cependant, disent les psychologues, ce symptôme cache un vide que le narcissique essaie de remplir mais qu’il a des difficultés à remplir. Mary Trump cite un exemple de ce vide en disant que, pour pouvoir entrer dans la fameuse Wharton School of Business (University of Pennsylvania), Donald Trump a demandé à un de ses camarades, Joe Shapiro, qui est très bon à réussir dans les tests, de passer le test du SAT (Scholastic Aptitude Test) exigé pour l’entrée dans cette école, espérant, ce faisant, remplir le vide qu’il a, c’est-à-dire son incapacité à réussir dans les tests. L’autre vide que Donald a essayé de remplir, selon Mary Trump, est son incapacité de faire ses devoirs scolaires. Selon Mary Trump, c’est la sœur de Donald, Maryanne Trump Barry, qui les faisait à sa place. Ce processus de remplissage des vides dont Donald Trump souffrait, Mary Trump l’appelle «the black hole of need» (le trou noir du besoin). Le troisième symptôme du narcissique est qu’il se considère supérieur aux autres, ce qui le conduit à les mépriser, dégrader et déshumaniser, notamment en montrant du doigt leurs défauts (vrais ou faux) et en cachant ses propres défauts. Mary dira, sur ce point : «That kind of casual dehumanization of people was commonplace at the Trump dinner table (ce type de déshumanisation des gens est très fréquente pendant les dîners organisés par Donald Trump). L’auteure dira aussi : «Donald est un très grand sociopathe pour qui l’amour ne signifie rien». Elle cite des exemples précis, notamment l’anecdote où Freddy, le père de l’auteure et frère aîné de Donald, était hospitalisé et mourant pendant que Donald était parti au cinéma voir un film. Elle raconte aussi l’anecdote où la mère de Donald était en train d’étouffer lors d’un dîner de famille et où aucun membre de la famille n’est intervenu, sauf Freddy, le père de l’auteure, qui a pris sa mère dans la cuisine, a pratiqué la manœuvre de Heimlich, ce qui a sauvé sa mère. Le quatrième symptôme du narcissique est qu’il a besoin d’une constante attention et admiration et n’accepte pas d’être contredit ou critiqué, même quand cette critique est constructive. En effet, toute critique sur un des défauts du narcissique est suivie de ce que les psychologues appellent «la rage narcissique», poussant le narcissique à mentir ou à changer de sujet. L’auteure confirme que Donald Trump possède cette caractéristique. Concernant en particulier le fait de mentir ou de tricher, Mary Trump dira «Donald practices bullying and cheats as a way of life» (Donald Trump pratique le harcèlement et la tricherie comme manière de vivre). Elle ajoute : «pour Donald, c’est un moyen de survivre». Elle dira encore que pour Donald Trump : «Lying was primarily a mode of self-agrandisement meant to convince other people he was better than he actually was» (mentir était primordialement un moyen d’auto-agrandissement destiné à convaincre les autres qu’il est meilleur que ce qu’il est en réalité»). Concernant le besoin de Donald Trump d’être admiré et congratulé, Mary dira : «La clef c’est de l’arroser de félicitations et de dire qu’il est le plus intelligent, le plus grand et le meilleur»). Le cinquième symptôme est le manque d’empathie. Mary rappelle l’anecdote où son père, Freddy, est parti à l’hôpital mourant sans que personne de la famille ne l’accompagne et que pendant ce temps Donald est parti voir un film au cinéma. Ce manque d’empathie, dira Mary, Donald le montre non seulement au sein de sa famille et de son entourage, mais aussi dans le monde professionnel. Elle écrira : «Donald Trump est fondamentalement incapable d’avoir de la sympathie pour la souffrance des autres et que lui raconter des histoires de gens qu’on a perdus l’ennuierait». Le sixième symptôme du narcissique est d’avoir des ambitions sans limites : ambition de devenir le plus riche, ambition d’avoir le pouvoir, ambition de devenir le plus prestigieux, etc. Ces ambitions sont, cependant, selon Mary, contredites et critiquées par les membres de sa famille eux-mêmes. C’est ainsi que la sœur de Donald, Maryanne Trump Barry déclare, à propos de l’ambition de Donald de devenir président : «He [Donald] is a clown…This will never happen» (Donald est un clown… cela n’arrivera jamais, sous-entendu, il ne sera jamais président). L’auteure comparera ces ambitions avec les échecs de Donald Trump et dira : «Contrairement à toute autre période précédente, les échecs de Donald Trump ne peuvent plus être cachés et ignorés parce qu’ils nous menacent tous». Elle ajoutera : «The man now threatens the world’s health, economic security and social fabric» (Donald Trump aujourd’hui menace la santé de la population à travers le monde, la sécurité économique mondiale, et tout le tissu social de la planète). Parlant en particulier de l’échec de Donald Trump à gérer la pandémie de coronavirus, Mary dira : «Son échec dans la gestion de la pandémie est dû à la peur monumentale qu’il a de montrer ses faiblesses et son manque d’empathie». Le septième symptôme du narcissique est de vouloir profiter des gens. Sur ce point, Mary écrira : «If he can in any way profit from your death, he’ll facilitate it, and then he’ll ignore the fact that you died» (s’il peut profiter par tous les moyens de votre mort, il la facilitera, ensuite il ignorera totalement le fait que vous êtes mort). Le huitième symptôme du narcissique est qu’il est très compétitif. En effet, pour atteindre ses fins, Donald Trump n’hésite pas à utiliser tous les moyens, y compris tricher ou «acheter les autres en les cooptant». L’auteure confirme ce fait en disant : «That’s what sociopaths do : they coopt others and use them toward their ends—ruthlessly and efficiently—with no tolerance for dissent or resistance» (c’est ce que font les sociopathes, ils cooptent les autres et les utilisent pour réaliser leurs fins, sans compassion et sans tolérance pour l’opposition et la résistance). L’auteure dira que c’est après avoir vu comment Donald Trump s’est comporté pendant toutes ces années et après avoir vu les dommages qu’il a causés à ma famille et aujourd’hui à mon pays que j’ai décidé d’écrire ce livre : «Après avoir en temps réel vu comment Donald Trump a bouleversé les normes, mis en danger les alliances, marché sur les gens vulnérables et après avoir vu notre démocratie se désintégrer et la vie des gens être mise en danger à cause des politiques appliquées par mon oncle, j’ai décidé d’aider en remettant 19 boîtes de documents à l’équipe de reportage du New York Times. Rappelons que ces documents avaient été remis par Mary Trump au New York Times en 2017 pour enquêter sur la situation fiscale de l’entreprise de Donald Trump.

L’influence de la famille, du networking/lobbying et des médias sur le caractère de Donald Trump

Mary Trump explique le caractère et le comportement de type narcissique de son oncle par trois facteurs qui ont fait de Donald ce qu’il est aujourd’hui. Ces facteurs sont, dans l’ordre d’importance (ou d’influence) : la famille de Donald Trump, ses relations politiques et les médias. Selon Mary, la famille est de loin le facteur le plus déterminant de son narcissisme. Et, parmi les membres de sa famille, Mary pense que c’est surtout le père de Donald Trump, Fred Trump Senior, qui aura marqué le plus Donald. Le père de Donald a fondé un empire dans le secteur de l’immobilier et de l’entertainment à New York portant l’appellation sociale «Elizabeth Trump and Son.Co». Fred et sa femme, Mary Anne MacLeod, auront deux enfants, Mary Anne Trump Barry et Donald J. Trump. Originaire d’Allemagne, le père de Donald a émigré aux Etats-Unis et s’est lancé dans l’industrie de la construction. Pour éviter que son origine allemande ait une influence sur sa société, Fred et Donald se sont fait passer pour des Suédois jusque dans les années 80. Avec le temps, Fred est devenu tellement puissant qu’il a été surnommé le «Henry Ford de l’industrie de la construction». Le père de Trump a fait l’objet, en 1954, d’une audition (hearing) du Sénat pour allégations de fraude et pour avoir profité sur les contrats passés avec ses partenaires. Il a également fait l’objet d’une investigation du Département de la Justice américaine pour les politiques racistes vis-à-vis des Noirs et des Portoricains, ces derniers étant interdits de louer les appartements appartenant à la société Trump. Dans une bonne partie de son livre, Mary Trump a essayé de faire le lien entre le caractère et le comportement de Donald Trump (tel que nous l’avons décrit dans la première partie) et le caractère et le comportement de son père. Sur ce point, elle dira, par exemple, que «Donald was destroyed by his domineering father, Fred Trump» (Donald Trump a été détruit par son père dominateur). Elle fait aussi le lien entre ce que le père de Trump a fait à son fils Donald et ce que ce dernier a fait à son frère aîné Freddy, le père de Mary. Sur ce lien, elle écrira : «Donald Trump, suivant l’exemple de mon grand-père Fred Senior, et avec la complicité, le silence et l’inaction des autres enfants, a détruit mon père». Elle ajoutera : «I can’t let him [Donald] destroy my country» (je ne peux pas laisser Donald détruire mon pays). Elle explique que c’est en observant le comportement destructeur de Donald qu’elle a été amenée à contribuer dans l’enquête que mène le New York Times sur la situation fiscale de la Compagnie Trump. Sur ce point précis, elle écrira : «I leaked family tax documents to help the New York Times investigate Trump’s wealth» (j’ai secrètement communiqué des documents fiscaux pour aider le New York Times dans son investigation sur la richesse de Trump). Mary explique comment Fred agissait sur son fils Donald : «En limitant l’accès de Donald à ses propres sensations et sentiments et en rendant beaucoup de ces sentiments inacceptables, Fred a perverti la perception du monde de son fils et a endommagé sa capacité à vivre dans un tel monde». Elle cite aussi le cas où lorsque Freddy (le père de l’auteure) s’excuse pour quelque chose qu’il a fait, Fred, son père, se moque de lui. Mary explique que c’est en voyant ce traitement de son père que Donald a adopté comme principe de ne jamais s’excuser, quelle que soit la faute qu’il ait commise. Mary continue en disant que «Fred (le père de Donald) a court-circuité la capacité de Donald de développer et d’expérimenter la totalité du spectrum des émotions humaines». Mary explique que le caractère de Donald n’a pas été façonné uniquement par son père mais aussi par ses réseaux de networking et de lobbying dans la sphère politique et économique et par les médias. Ces derniers ont eu une grande influence sur l’image que se fait Donald Trump de lui-même, d’abord du temps de «The Apprentice» (reality show dirigé par Donald Trump) mais aussi aujourd’hui dans le monde de la politique. Mary dira que ces relations avec les instances gouvernementales, le Congrès et les rouages de l’économie ont commencé déjà du temps de son père : «Le business de Fred [le père de Donald] dans le secteur immobilier dépendait des connections politiques et des largesses gouvernementales». Elle ajoute : «What he [Fred] taught the Trump children to revere was not so much effort as dominance : the person with the power, no matter how arbitrarily that power was conferred or attained, got to decide what was right and wrong» (ce que Fred a enseigné à ses enfants c’est moins l’effort que la domination : la personne qui a le pouvoir, quel que soit le moyen d’acquisition de ce pouvoir, est celle qui, en dernier ressort, décide de ce qui est vrai ou faux). Mary dira que Fred sera tellement satisfait de ce qu’est devenu Donald qu’il admire la manière dont son fils outrepasse les lois et conventions dans le domaine des affaires. Elle écrit : «A mesure que Donald grandissait, son père en est venu à admirer le degré de confiance et l’audace (manque de honte) chez son fils ainsi que son apparent désir insatiable d’outrepasser les règles et conventions, des traits de caractère qui unissaient le père et le fils à mesure que Donald devenait le bras droit de la société familiale. Elle dira aussi, toujours pour souligner l’influence du père sur son fils, que Fred a enseigné à ses enfants, notamment à Donald, à être «tough at all costs, lying is OK, admitting you’re wrong or apologize is weakness and that in life there can be only one winner, everybody else is a loser» (être fort en toutes circonstances, mentir est OK, admettre ses erreurs ou s’excuser c’est de la faiblesse, et que dans la vie, il n’y a qu’un gagnant, tous les autres sont des perdants). L’exemple que donne Mary pour illustrer ce fait est celui du comportement de Donald Trump dans la gestion actuelle de la pandémie du coronavirus. Elle écrira sur ce point : «Pendant que des milliers d’Américains meurent, Donald Trump se vante de ses gains dans le Stock Market». Elle termine en disant : «Donald Trump is a construct of Fred Trump [his father] who now belonged to the banks and the media; he was both enabled by and dependent upon them [the banks and the media], just as he had been upon Fred» (Donald est une construction de son père Fred et il appartient aujourd’hui aux banques et aux medias ; il était à la fois rendu capable et dépendant des banques et des medias, comme l’était son père).

Conclusion

Nous avons vu, dans la première partie de cet article, comment, dans son livre prévu de paraître le 14 juillet 2020, la nièce du président Trump décrit, en sa qualité «d’insider» et de psychologue clinicienne, le caractère et le comportement de Donald Trump comme typiquement narcissique, et comment Donald Trump remplit tous les critères d’une personne narcissique. Mary Trump le fait en donnant des exemples précis de chacun des symptômes composant cette personnalité. Nous avons vu dans la deuxième partie de l’article comment l’auteure explique que ce caractère et ce comportement sont étroitement liés à ceux de Fred, le père de Donald, et par quels mécanismes cet héritage «génétique» a été transmis de père en fils.

En écrivant ce livre, l’auteure ne dissimule pas son objectif qui est principalement d’empêcher que son oncle ne soit réélu pour un second mandat de quatre années. Elle dit explicitement que «si Donald Trump obtenait un second mandat, ce serait la fin de la démocratie américaine». Elle sera encore plus explicite sur son objectif lorsqu’elle écrit : «It wasn’t enough for me to volunteer at an organization helping Syrian refugees : I had to take Donald down» (Ce n’était plus suffisant pour moi de travailler comme volontaire dans une organisation qui aidait les réfugiés syriens : il fallait que je fasse tomber Donald). Cette détermination de l’auteure fera dire à Jennifer Szala : «That’s a book written from pain and is designed to hurt» (C’est un livre écrit dans la douleur et il est destiné à faire mal» (Jennifer Szala, All for the Family Dynamics : Donald Trump’s Niece on President’s Clan, New York Times, July 8, 2020).

Mary Trump termine en disant : «Ce livre raconte l’histoire sombre de sa famille pour expliquer comment son oncle est devenu l’homme qui, aujourd’hui, menace la santé de la population mondiale, la sécurité économique globale, et même tout le tissu social de la planète». n