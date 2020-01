Décidemment, le problème n’était pas l’entraîneur remercié Bernard Casoni. Et risque de rendre la crise plus profonde avec ce torchon qui brûle entre le président de la SSPA/MC Alger Sakhri et le patron du Conseil d’administration (CA), Achour Betroni. Après être bien parti pour finir champion d’hiver, le « Doyen » a laissé filer le titre honorifique en s’inclinant, jeudi à domicile, face à l’ES Sétif (1/2) en mise à jour. Les choses ne vont pas mieux. Elles risquent même de s’empirer.

En restant sur deux revers à domicile (le premier en quart de finale « aller » de la Coupe arabe UAFA et le second en championnat), le « Mouloudia » connaît une sérieuse averse. Certes, ce n’est pas très alarmant tant le club est deuxième de la hiérarchie footballistique du pays. Mais cela n’a pas suffi pour maintenir Bernard Casoni sur la tête de la barre technique. Et pour cause, le sort du technicien français s’est décidé sur un bras de fer au sommet de l’« Etat-major » des « Vert et Rouge ». En effet, d’un côté, il y avait Achour Betrouni, boss du CA, qui avait opté pour son maintien. De l’autre, Fouad Sakhir, directeur général de la Société sportive par actions, a décidé le licenciement du coach contre l’avis du Conseil le remplaçant, provisoirement, par Mohamed Mekhazni. Ce dernier ne semble pas avoir les épaules assez larges pour prendre le relais compte tenu des récentes performances des siens.



L’entêtement et la précipitation de Sakhri

Jusque-là, les faits donnent tort à Sakhri qui a opté pour les décisions unilatérales dans la gestion du team algérois sans considérer l’avis des collaborateurs. Une démarche paraissant être très préjudiciable pour la formation de la capitale qui pourrait, il faut le noter, se faire sortir de la Coupe arabe après avoir été défaite à domicile par les Marocains (1/2) il y a 7 jours de cela pour la première sortie en 2020.

La seconde n’était pas plus réussie puisque l’Entente est venue, 96 heures plus tard, confirmer qu’elle était la bête noire des Mouloudéens qui ne l’ont plus battue à Alger depuis l’exercice 2015-2016. Le bilan : 5 défaites et 2 nuls.

Désormais, il y a un autre aspect à gérer tant l’effectif enregistre des départs importants lors de cette période de transferts hivernale. Le dernier en date était celui de Azzi après celui de Chafaï alors que Djabou est, lui aussi, annoncé partant vers l’Arabie saoudite ou les Emirats arabes unis. Un autre dossier délicat à gérer par une direction faisant objet de tiraillements pour avoir les pleins pouvoirs. Sakhri risque de faire signer des recrues sans l’aval du CA.

Ce qui pourrait envenimer un peu plus les choses et compromettre la deuxième moitié de saison qui s’annonce, d’ores et déjà, usante pour des supporters courroucés après les évènements survenus les dernières semaines.n