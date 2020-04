Roger Federer serait-il en train de partir en campagne ? Dans un tweet au ton anodin, le Suisse s’est demandé s’il était le «seul à penser qu’il était temps que les circuits féminin et masculin ne fassent qu’un». Dans le tweet suivant, il a précisé sa pensée : «J’imagine une fusion entre la WTA et l’ATP», a écrit l’homme aux 20 titres du Grand Chelem.

Le tennis mondial vit un moment particulièrement difficile avec l’arrêt des compétitions et dans cette période la gouvernance éclatée de celui-ci (fédération internationale, ATP, WTA, Grands Chelem) saute encore plus aux yeux. Ce mercredi, Roger Federer a proposé, sur son compte Twitter, de rassembler les circuits masculin et féminin. Commençant par se demander s’il était le seul à y penser, le champion suisse a été plus loin en écrivant noir sur blanc qu’il imaginait «une fusion de la WTA et l’ATP».



Le soutien de Nadal

En lançant cette idée, Federer savait qu’il allait susciter des réactions. C’est exactement ce qu’il s’est passé. Sans surprise, de nombreuses joueuses (Simona Halep, Garbine Muguruza, Donna Vekic, Sania Mirza), mais aussi Judy Murray, mère d’Andy Murray.

« Je suis d’accord, je le répète depuis le début des années 1970, a indiqué Billie Jean King sur Twitter. Une voix, femmes et hommes réunis, c’est ma vision du tennis depuis longtemps déjà. La WTA seule n’a toujours été que le plan B. Je suis contente que nous soyons sur la même longueur d’onde. Faisons en sorte que cela devienne une réalité. »

« Hey Roger, comme tu le sais à travers nos discussions, je suis totalement d’accord qu’il serait génial de sortir de cette crise avec une union des tennis masculin et féminin autour d’une seule et même organisation », a pour sa part commenté Nadal.



Kyrgios n’est pas de cet avis

A un fan qui lui faisait remarquer que suivre les compétitions féminines et masculines via deux plate-formes de streaming différentes était compliqué, Federer a répondu qu’il «était d’accord». C’est perturbant pour les supporteurs quand il y a deux systèmes de classements, des logos, des sites internet et des catégories de tournois différents». Mis à part les Grands Chelems, les niveaux de tournois sont effectivement différents entre les hommes et les femmes. Sur le circuit masculin, les tournois sont classés de l’ATP 250 au Masters 1000 alors que sur le féminin, la classification va de «Premier Mandatory» à WTA 125 en passant par les «Premier 5» et «Premier». Pour conclure, le numéro 4 mondial a expliqué que ceci aurait dû avoir lieu «il y a longtemps». «Ce sont des temps difficiles dans tous les sports et nous pouvons en sortir avec deux entités plus faibles ou une seule forte». La première question de Roger Federer n’a pas tardé à faire réagir ses pairs puisque Nick Kyrgios s’est empressé de lui répondre. Le Suisse s’est demandé s’il était le seul à penser qu’il était temps de fusionner ? L’Australien lui a simplement répondu «oui». n

