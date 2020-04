Les éliminatoires de la Coupe du Monde 2010 annonçaient le retour de l’Algérie au premier plan. Après 24 ans d’attente, l’équipe nationale a pu retrouver le Mondial. C’était au détriment de l’Egypte après une rencontre barrage homérique à Omdurman (Soudan). Un match d’appui qui ne devait même pas avoir lieu si l’on croit le driver égyptien à l’époque, Hassan Shehata en l’occurrence. Ce dernier estime que le succès 2 buts à 0 des siens au Caire devait être suffisant pour prendre le billet en Afrique du Sud.

La désillusion des « Pharaons » était indescriptible. Beaucoup pensaient que les coéquipiers d’Ahmaed Hassan étaient favoris pour valider le ticket pour la Coupe du Monde 2010. Surtout qu’ils étaient double-champion d’Afrique en titre (2006 et 2008). L’Egypte avait un fort potentiel de Mondialiste. La preuve, ils avaient même réussi à aligner un 3e couronnement africain en 2010.

C’était sans compter sur ce règlement de qualification qui ne prenait pas en considération les buts marqués à l’extérieur. « On s’est foutu de notre gueule ! Nous étions qualifiés à la Coupe du Monde à la place de l’Algérie. Mais ils ont décidé de faire un match barrage au Soudan », a pesté Shehata dans une intervention téléphonique sur la chaîne égyptienne « Sada Elbalad ».



Traumatisme soudanais

Il faut savoir qu’à l’issue des 6 rencontres du 2e tour de qualification, les « Fennecs » et la sélection sextuple championne d’Afrique à l’époque affichaient une égalité parfaite sur le nombre de points, buts marqués et ceux concédés. Même si Aboutrika avait marqué une réalisation à Tchaker (3/1) qui aurait pu faire pencher la balance en faveurs des siens si les buts inscrits loin des bases comptaient double, cette loi n’a pas été appliquée.

La suite, tout le monde la connait. Après avoir été défaits 2 buts à 0 dans le Cairo Stadium, les camarades de Rafik Saïfi étaient en sursis. Il y avait ce duel sur terrain neutre au Soudan qui avait tourné en l’avantage des nôtres (1/0). Anther Yahia avait nettoyé la lucarne d’Essam El Hadary d’une reprise de volée qui a propulsé les Dz vers le Mondial après 5 éditions de longue et interminable attente.



Grand coach, mais mauvais perdant

Cet épisode a été aussi marqué par le caillassage du bus d’« El-Khadra » et les tensions qui ont suivi. Une agression et tentative de déstabilisation qui se sont déteintes sur les relations entre les deux pays. Les retrouvailles lors de la CAN-2010 ont largement souri aux poulains de Shehata, l’un des meilleurs drivers de l’histoire du continent, qui ont étrillé l’EN sur le score net et sans appel de 4 buts à 0 en demi-finale du tournoi deux mois et demi après Omdurman.

Puis, il y a l’ironie du sort, le clin d’oeil de l’histoire et le triomphe de Djamel Belmadi et sa bande qui ont été sacrés champions d’Afrique l’été dernier dans le même antre où Meghni & cie ont failli perdre leur qualification pour le rendez-vous quadriennal planétaire : le stade international du Caire. Brillants, Mahrez et ses compatriotes ont pu y décrocher la 2e étoile dans la première CAN à 24 équipes et loin des bases. Un verre d’eau pour faire passer cette pilule Monsieur Shehata ? n