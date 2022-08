Sur le côté gauche de la défense de l’équipe nationale, Djamel Belmadi ne dispose pas de doublure véritable pour Ramy Bensebaïni. Lors du crucial Algérie – Cameroun au stade Mustapha Tchaker (Blida) en mars écoulé, il a dû se dépanner avec Youcef Atal avant d’incorporer Ahmed Touba, latéral gauche de formation, qui s’est montré solide. Toutefois, le besoin dans ce compartiment demeure sachant que Touba devrait évoluer dans l’axe central et que Yanis Hammache n’a pas franchement convaincu. Le nom de Rayane Aït Nouri est souvent évoqué. Le pensionnaire de Wolverhampton (Premier League/Angleterre) est un binational de qualité. Cependant, il y a un problème, sa venue en sélection n’est vraiment pas d’actualité. Décryptage de la situation.

Par Mohamed Touileb

Pour bons nombres d’Algériens, Rayan Aït-Nouri (21 ans) serait un renfort de qualité pour l’équipe nationale. Il faut savoir que Djamel Belmadi a déjà exploré cette piste par le passé. Malheureusement, le latéral ne semblait pas chaud pour porter les couleurs d’« El-Khadra ». Depuis le temps, la donne semble toujours la même. D’après une source très fiable, Aït-Nouri ne fera pas partie des présents au prochain stage de septembre. Et ce malgré les informations qui le donnent proche de switcher sa nationalité sportive. De ce fait, il serait impossible de voir Aït-Nouri honorer une présence dans un stage de l’EN dans un avenir proche. Il ne fait clairement pas partie des binationaux avec lesquels « les discussions sont un peu plus précises » comme le notait Djamel Belmadi, sélectionneur des « Verts », en juin dernier.



Statu Quo depuis octobre 2019

Ainsi, il n’y aurait pas d’arrivée imminente du latéral gauche des « Wolves » pour côtoyer Riyad Mahrez & cie. Il faut savoir que sa piste a été explorée juste après le sacre de l’Algérie à la CAN-2019 en Égypte. En effet, Belmadi a programmé une rencontre avec le père du joueur à Lille en marge du match amical de l’Algérie face à la Colombie. Accompagné par Kheireddine Zetchi, Farouk Ait-Nouri (le père) a échangé avec le sélectionneur national au lieu de résidence de l’EN. Par la suite, aucun contact n’a véritablement été renoué avec le clan du joueur.

En outre, il faut savoir qu’à l’époque, le natif de Montreuil avait 18 ans et évoluait au SCO Angers (Ligue 1/France). Depuis, le protégé de Jorge Mendes (célèbre agent de Cristiano Ronaldo) a franchi un nouveau palier en rejoignant le championnat anglais pour un transfert évalué à 11 millions d’euros. Cela lui donne plus d’exposition et augmente ses chances de susciter l’intérêt de l’équipe de France A. Cette dernière serait l’aboutissement logique pour celui qui a fait toutes ses classes en sélections jeunes de l’EDF (U18, U19 et espoirs). Dès lors, « El-Khadra » ne serait qu’une alternative en cas d’incapacité à intégrer prochainement l’effectif des « Bleus ».



Peut-être pour 2023

A la lumière des éléments en notre possession, on peut affirmer que Rayan Aït-Nouri ne figure donc pas dans la liste des convoqués de Djamel Belmadi pour le mois de septembre 2022 et n’a pas nullement entamé de démarche pour un quelconque changement de nationalité sportive. S’il ne ferme pas totalement la porte à l’Algérie avec un timide intérêt exprimé dans les médias, il n’en fait pas une priorité pour l’heure. A seulement 21 ans, ce talent précoce souhaite véritablement s’affirmer en club. Il dispose d’assez de talent pour attirer déjà les convoitises des plus grosses cylindrées comme Manchester City ou Chelsea. Gageons que si Didier Deschamps ne le sollicite pas pour le prochain Mondial 2022 au Qatar avec la France, il pourrait alors songer plus sérieusement à un avenir avec l’Algérie. Pour l’instant, le voir débarquer n’est pas à l’ordre du jour.