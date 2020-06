Le 06 octobre 2019, Faouzi Ghoulam faisait sa dernière apparition avec le maillot du Napoli SSC. C’était en Serie A face au Torino contre lequel il a disputé 56 minutes. S’en est suivi une rechute et un genou récalcitrant qui l’a contraint à s’absenter pour 7 mois. Mardi, l’Algérien a rejoué face à l’Hellas Verona. 23 minutes de jeu pour délivrer une passe décisive et participer activement au succès 2 buts à 0. Son entraîneur, Gennaro Gattuso, semble disposé pour l’aider à retrouver son niveau d’avant.

Beaucoup l’ont donné pour fini. Surtout que la blessure qu’il a contractée, par deux fois, est assez méchante. Avoir un genou « rafistolé » n’est pas la meilleure des choses quand on est footballeurs. Mais, manifestement, il faut plus que ça pour altérer la détermination du latéral gauche revenu sur le terrain pour la 3e fois après une longue absence.

Souvenez-vous, le 02 novembre 2017, il s’était fait les ligaments croisés qui lui ont valu 98 jours d’indisponibilité. Un retour assez précipité à la compétition et une rechute avec la rotule qui s’est fracturée le 8 février 2018. Pour le Napolitain, c’était le moment de passer, une seconde fois, sur le billard et suivre une période de convalescence et de rééducation longue de 113 jours. Mais voilà que le 31 mars 2019, les symptômes au genou ont réapparu. L’articulation ne se porte pas bien. Une partie importante pour les appuis et les réceptions après duels aérien. Ghoulam n’est plus le même. Et il le sait très bien. Son corps était en train de le lâcher.



Un calvaire sous Ancelotti

Mentalement, ça n’allait forcément pas trop. La CAN approchait et Djamel Belmadi comptait bien le prendre avec lui en Egypte. Le driver de l’EN l’a mis dans la liste élargie mais le gaucher ne pouvait pas répondre favorablement à l’appel. Il a donc demandé à être exempté de l’aventure continentale afin de se concentrer sur un retour au premier plan.

L’intersaison devait donc permettre au « Fennec » de se remettre d’aplomb. Son genou n’a pas refait des siennes mais Ghoulam n’a jamais retrouvé le rendement habituel. D’ailleurs, s’il est l’un des « Gli Azzurri » les mieux payés (3.5 millions d’euros annuels), il ne figurait plus comme choix essentiel dans l’effectif d’Ancelotti. Et pourtant, on ne peut pas dire que le technicien italien ne lui donne pas vraiment sa chance. Le vainqueur de la Ligue des Champions 2014 avec le Real Madrid n’a pas hésité à le titulariser le 31 août dernier pour le sommet contre la Juventus Turin dans lequel il n’a pu passer qu’une mi-temps sur le terrain. L’ancien sociétaire du Saint-Etienne n’arrivait pas à suivre le tempo.



Nouveau coach et nouvelles perspectives

Ejecté de la liste européenne, il n’est pas dans le « squad » de la Ligue des Champions. Compétitions dans laquelle ses compères sont toujours en lice et en ballottage favorable après avoir battu le FC Barcelone (1/0) en 1/8 de finale «aller». S’il ne pourra pas prendre part à la suite de la C1 prévue en août (à moins d’une dérogation de la part de l’UEFA s’il y aura des départ dans l’effectif), ses chances d’avoir du temps de jeu en championnat sont considérables.

Cette éventualité est plausible à partir du moment où son nouveau driver, Gennaro Gattuso, a donné des signes positifs pour l’aligner dans le futur: « Je suis très content pour Ghoulam. Il y a deux ans, il figurait parmi les latéraux les plus solides du monde. Il a eu des soucis physiques mais Il peut de nouveau s’entraîner continuellement », a réagi l’ancien driver de l’AC Milan. Il ajoutera que le Dz « travaille très dur et fait partie de mes plans.» Cette dernière précision peut laisser augurer d’une résurrection de l’homme aux 37 sélections avec El-Khadra. Tout cela reste à voir. n