En juillet 2018, l’OGC Nice avait engagé Youcef Atal pour 3 millions d’euros en provenance du KV Courtrai. Près de deux années après, il vaut 7 fois son prix d’achat selon le site

«Transfermarkt». De plus l’arrière-droit ne semble pas manquer de courtisans selon les derniers rapports Mercato. L’Italie, l’Angleterre et l’Espagne restent des destinations potentielles pour l’Algérien alors que le Gym essayera forcément de le retenir. Mais à quel prix ?

L’absence et l’inactivité auront été longues pour la mobylette. Cinq mois de convalescence pour une lésion méniscale au genou contractée en décembre dernier. Atal aura manqué une bonne

partie de la saison en cours avec les Niçois. Lui qui a été un élément important dans le onze de Patrick Vieira.

Ce dernier n’a jamais caché son admiration pour son poulain qui jouit d’une polyvalence et une disponibilité sans limite à évoluer là où son coach le veut.

Latéral droit, piston gauche ou ailier, le Champion d’Afrique avec l’Algérie l’été dernier peut jouer dans n’importe quelle zone sur le terrain. C’est pour dire qu’il a beaucoup d’atouts.

Même s’il doit progresser dans certains registres. Notamment défensivement parce qu’il a une tendance à trop monter lors des phases offensives de son équipe.

Ceci n’est pas vraiment une faiblesse car les «wing backs», soit les latéraux modernes, ne sont pas réputés pour être imperméables. On pense ici aux Marcelo (Real Madrid), Walker (Manchester City), Lucas Hernandez (Bayern Munich) et d’autres qui sont plus en vue dans la contribution sur les séquences dans la partie de terrain adverse que dans la leur.



Courtisans de qualité

La comparaison n’est pas pour dire que celui qui est passé par le Paradou Ac avant une escale en Belgique a le même niveau que les noms précités. Mais il faut croire que sa marge de progression reste très conséquente. Surtout qu’il a à peine 23 ans. Aussi, au vu de sa faculté à se surpasser et évoluer ces dernières années, il pourrait prétendre à devenir un des meilleurs à son poste. Et ça, les recruteurs le savent pertinemment. Même si le Dz n’a pas trop joué lors de l’exercice en cours avec 14 apparitions (13 en championnat et 1 en Coupe d’Algérie) avec le team de la Côte d’Azur.

La séquence 2018-2019 aura été réussie pour le natif de Boghni (Tizi-Ouzou) qui avait inscrit 6 buts en 30 rencontres avec les «Rouge et Noir» en plus de la consécration africaine avec les Fennecs. Une copie qui lui avait valu une estimation sur le marché à 25 millions d’euros en septembre 2019. Présentement, il oscille à 5 millions de moins en raison de son inactivité mais aussi une certaine baisse du rendement. Ceci ne devrait pas empêcher sa direction d’essayer de le convaincre de rester pour l’opus 2021-2021. D’autant plus qu’il y a une compétition européenne (Ligue Europa UEFA) au menu des Aiglons. Ceci est pour le challenge sportif. Pour celui financier, il faudra aussi une réévaluation salariale.

Toutefois, cela dépendra aussi des offres qui arriveront sur la table de la direction. On parle du Milan AC, Tottenham voire l’Atlético Madrid qui reviendrait à la charge. Beaucoup d’éventualités mais aussi un contexte économique incertain en raison de la pandémie du COVID-19 qui a frappé les finances des clubs de plein fouet. Pas certain que les preneurs mettent le paquet pour obtenir le bon de sortie d’Atal pour cet été. Affaire à suivre.<