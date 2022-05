Jacky NAIDJA avec Inès ILIANA

Cannes s’apprête à célébrer le cinéma grâce au dynamisme de son festival international, sa création à destination du grand public cannois et celui venu de toutes parts du monde entier. On connaît depuis désormais la composition du jury nommé un Certain regard, autre section du festival qui sera présidée par Valéria Golino, actrice et réalisatrice italienne. Elle vient succéder à la cinéaste britannique Andrea Arnold et sera entourée de 4 jurés, Joanna Kulig, actrice polonaise, Edgar Ramirez, acteur vénézuélien, Debra Granik, réalisatrice aux Etats-Unis, et de l’acteur compositeur interprète français Benjamin Biollay.

Vingt films sont en compétition de cette sélection, qui célèbre chaque année le jeune cinéma d’auteur et de découverte. Et parmi ces œuvres sélectionnées, 8 sont des premiers films et 9 sont signés par des réalisateurs comme Alice Winocour, Leonor Seraille, Monica Chokri et Hafsia Herzi. Cette dernière revient avec « Bonne mère », film tourné à Marseille et qui a rencontré un certain succès en salles depuis sa sortie. L’actrice et réalisatrice marseillaise l’a déjà présenté en sélection, en 2021, à un Certain regard. Le prix un Certain regard a été délivré, en 2021, à la cinéaste russe Kira Kovalenko pour son film « Poings serrés ».

