Tous les regards du monde du cinéma sont tournés vers Cannes, sa Croisette et son festival international du cinéma qui doit se dérouler en son palais des festivals très sobrement aménagé pour la circonstance.

Comme à chaque année, la ville de Cannes en s’offrant pareil événement, le 74edu nom, brille déjà de tous ses éclats avec ses habits de lumière qui font du palais des festivals le rendez-vous incontournable du cinéma mondial. Cannes et sa Croisette vont vibrer de plaisir grâce à la magie du cinéma avec une programmation hors normes autour de tant de glamour des stars du 7e art mondial.

Du 6 au 17 juillet, se dérouleront ces rencontres cinéma portées par un public des plus cinéphiles de la planète, très avertis, qui vont voir défiler sous leurs yeux la fameuse montée des marches du tapis rouge, toujours majestueuse et cérémoniale où vont se croiser les plus grandes vedettes du cinéma mondial.

Comme il est de tradition au festival de Cannes et à pareille époque précédant son ouverture et après le jury « Un certain regard », celui des Courts Métrages et de Cine fondation, c’est le jury de ce 74e festival, autour de Spike Lee son charismatique président qui va devoir décider de la Palme d’Or au meilleur film parmi les 24réalisations de la compétition internationale2021. Palme qui sera décernée le soir de la cérémonie du palmarès et 17 juillet.

Ils seront aussi au rendez-vous des avant-premières que le grand public de la Croisette attend de découvrir.

Cette année, parité oblige, 5 femmes et 3 hommes venus de 5 continents et issus de 7 nationalités formeront le jury 2021 autour du président Spike Lee.

Ce sont :

MATI DIOP réalisatrice de « Atlantique » son dernier succès de 2029. Grand prix au festival de Cannes.

MYLÈNE FARMER, auteure Interprète exceptionnelle. A son actif 35 millions de disques vendus.

MAGGIE GYLLENHALL, actrice productrice et réalisatrice américaine. Nommée aux oscars grâce à Carey Heart en 2009.

JESSICA HAUSNER,réalisatrice, productrice autrichienne.Little Joe son 1 er film en anglais a été sélectionné en compétition au festival de Cannes en 2019 avec le prix d’interprétation féminine à Emily Beecham.

MELANIE LAURENT,actrice réalisatrice française. Très engagée pour l’environnement. 40 films à son actif. Sa dernière réalisation de 2021 « le bal des folles » adaptée du livre de Victoria Mas.

KLÉBER MENDOCA FILHO, réalisateur etproducteur brésilien. Nommé aux oscars en 2019 avec « Bacurau » et un prix du jury.

TAHAR RAHIMrévélation au cinéma grâce au film « un prophète » de Jacques Audiard. Grand prix du festival de Cannes avec 9 oscarsà son actif et meilleur golden globe avec « Désigné coupable »son dernier film.il sera également à l’affiche de Don Juan de Serge Bozon et She Came To Me de Rebecca Miller.

SONG KANG-HO, acteur, Corée du Sud.40 films dont Taxi Driver 2017 et Parasite en 2019. Palme d’Or au festival de Cannes

Et 4 Oscars. Révélation du cinéma sud coréen.

JackyNAIDJA

Avec Inès Iliana