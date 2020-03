Le journaliste Khaled Drareni (photo) a été placé sous mandat de dépôt, ce mercredi 25 mars, par le juge de la chambre d’accusation de la cour d’Alger, a annoncé, sur sa page facebook officielle, le Comité national pour la libération des détenus (CNLD). La chambre d’accusation a également confirmé le mandat de dépôt pour les deux militants, Samir Benlarbi et Slimane Hamitouche. Le journaliste et les deux activistes sont poursuivis pour « attroupement non armée » et « atteinte à l’unité nationale ».

