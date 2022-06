Le tribunal de Sidi M’hamed a condamné ce 7 juin le journaliste et directeur des médias électroniques Radio M et Maghreb Emergent, Ihsane El Kadi, à 6 mois de prison ferme sans dépôt et à payer pour dommage et intérêts une amende de 50 000 dinars d’amende.

Le 17 mai dernier, le procureur de la République avait requis trois ans de prison ferme, une amende de 100 000 dinars et une interdiction d’activités publiques pendant 5 ans.

Le verdict a été renvoyé au 31 mai avant d’être renvoyé une nouvelle fois au 7 juin.

Placé sous contrôle judiciaire depuis le 18 mai 2021, Ihsane El Kadi a été appelé à expliquer le sens d’un article d’opinion face aux juges au tribunal de Sidi M’hamed. Chose qu’il a refusé de faire.