C’est un voyage dans le temps pour rattacher le passé glorieux au présent. Il est signé Lahouari Ahmed Bessol, journaliste et écrivain algérien, qui a écrit un ouvrage racontant comment et pourquoi le MC Oran, club dont son père Hadj Mohamed était l’un des fondateurs, a été créé. C’était dans une époque coloniale où le football a joué un rôle important dans la lutte pour la libération de l’Algérie.

C’est « la fabuleuse aventure de l’un des plus grands clubs de l’Algérie indépendante et un ouvrage qui fait honneur à la littérature sportive de notre pays », comme le note le communiqué. Au terme d’une longue documentation, une fouille minutieuse dans les archives, recueil des témoignages et tout ce qui pouvait donner des éléments de réponses concrets à transmettre au lecteur, Lahouari Ahmed Bessol a vu son livre naître.

Entre ses lignes, l’auteur nous fait vivre « l’itinéraire du club depuis sa création en 1946 et son retrait des compétitions en 1956 conformément aux directives du Front de Libération national. » Il raconte aussi « avec moult détails les joies, les peines, les embûches et les sacrifices de ceux qui ont apporté au club : fierté et dignité.»



« Une grande œuvre qui dépasse les stades »

Pour plus d’émotions et de véracité, Bessol a rencontré les survivants de la Lutte de Libération et nous rapporte des témoignages inédits sur le rôle du Mouloudia d’El Hamri avec ses 200 morts et disparus ans cette démarche révolutionnaire. Parmi eux plusieurs joueurs, entraîneurs et dirigeants. Ce produit littéraire s’impose donc comme un « devoir de mémoire et un hommage à ceux qui ont préparé toute une génération à combattre l’occupant » pour prouver aux Algériens, surtout les plus jeunes, que « le Mouloudia ne vient pas de nulle part.»

C’est un héritage que les générations se passent entre elle afin qu’il ne se dissipe pas dans le défilement des années. Un passé à préserver et un message laissé par Abouna Omar, le premier président du club, à relayer.

Ce dernier avait insisté sur le fait que le team de la capitale de l’Ouest algérien avait une cause plus noble qui ne se résumait pas qu’au sportif uniquement : « l’avenir immédiat du Mouloudia n’est pas de gagner des titres mais de mobiliser la jeunesse pour une grande œuvre qui dépasse les stades », avait-il prôné. « Shab El Hassira », comme on surnommait les Mouloudéens jadis, ont ainsi mis leur pierre à l’édifice et pris part, à leur manière, à la Révolution algérienne.



Parmi ces hommes, il y avait le père

Bessol, alia Hadj Mohamed, qui faisait partie des membres fondateurs du club.

Il était entraîneur et secrétaire général de 1946 à 1956 puis entre 1962 et 1967. C’est pour dire que la lutte et le combat est une affaire de famille en Algérie.