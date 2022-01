Du Daily Mail à The Sun en passant par le Mirror ou The Guardian, Mason Greenwood déchaîne la presse anglaise. Et pour cause, accusé de viol et de violences physiques par sa compagne Harriet Robson, l’attaquant de Manchester United est en pleine tempête.

Les images sont effrayantes, les accusations sont terribles et le tollé médiatique ne s’est pas fait attendre outre-Manche. Accusé de viol et de violences physiques par sa compagne Harriet Robson, depuis hier matin, l’attaquant de Manchester United, Mason Greenwood (20 ans), a fait la Une de toute la presse anglaise depuis quelques heures.



L’enregistrement sonore accablant

Sur son compte Instagram, la jeune femme a, en effet, publié des clichés d’elle qui se passent clairement de mots… assurant cependant que le natif de Bradford en étant le responsable. Dans cette optique, un hashtag «FootballUnitedAgainstDomesticViolence» circule depuis sur les réseaux sociaux afin d’afficher son soutien à la compagne du joueur.

Des scènes choquantes publiées par la jeune femme montrant une grande partie de son corps couvert d’hématomes, sans parler de certains clichés où l’on peut apercevoir le sang coulant le long de son menton, de son cou et de sa poitrine à partir de ce qui semblait être une entaille sur sa lèvre. Par ailleurs, la petite-amie de Greenwood, qui compte 213 000 abonnés, a également diffusé une série d’extraits sonores où l’on semble entendre Mason Greenwood tentant de forcer un rapport sexuel.

L’une de ces notes vocales est notamment sous-titrée par le modèle : «à tous ceux qui veulent savoir ce que Mason Greenwood me fait réellement». Des accusations lourdes qui pourraient donc être portées devant la justice dans les prochaines heures et qui propulsent l’international des Three Lions (une seule sélection) en plein cauchemar.



Il risque gros !

Car si les messages ont depuis été supprimés du compte Instagram de Harriet Robson, les réactions affluent ces dernières heures. Ainsi, Manchester United a notamment décidé de communiquer en déclarant : « nous sommes au courant des images et des allégations qui circulent sur les médias sociaux. Nous ne ferons aucun autre commentaire tant que les faits n’auront pas été établis.

Manchester United ne tolère aucune violence d’aucune sorte ». Par ailleurs, la police du Grand Manchester a également publié une déclaration à Mirror Football qui n’a confirmé aucun nom, mais a déclaré qu’elle enquêtait sur la question.

La police du Grand Manchester est au courant des images et des vidéos qui circulent sur les médias sociaux. Des enquêtes sont en cours pour établir toutes les circonstances, précise ainsi l’instance. Et les ennuis ne s’arrêtent pas là pour l’ailier anglais puisque le géant du sportswear Nike, qui sponsorise le joueur, s’est également exprimé à l’annonce de ses effroyables accusations : « nous sommes profondément préoccupés par les allégations troublantes et continuerons à surveiller de près la situation », peut-on ainsi lire dans le communiqué publié par Nike. Auteur de 5 buts et 1 passe décisive en 18 matches de Premier League cette saison, l’international anglais n’a quant à lui pas encore réagi mais l’effroi est bien palpable et Mason Greenwood pourrait tout perdre dans cette histoire.n

Articles similaires