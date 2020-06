«I extend a hand to the Hirak for a dialogue to build a new Algeria” (Abdelmadjid Tebboune, press conference, December 13, 2019).

Par Arezki Ighemat (*), chercheur en politique nationale et internationale

«The Hirak transformed Algeria but not the system” (Abed Charef, Middle East Eye, February 25, 2020) Le Hirak—ce mouvement de protestation appelé aussi «Printemps Algérien 2.0», qui a duré en fait plus qu’un printemps puisque cela fait plus d’une année qu’il a commencé, un certain 22 février 2019—a connu un coup d’arrêt depuis le déclenchement de la pandémie du coronavirus. Conscients des risques qu’ils courent s’ils continuent leurs marches pendant que la pandémie sévit, les hirakistes ont décidé d’arrêter leurs marches des vendredis et des mardis, espérant reprendre une fois la pandémie éradiquée. Cependant, celle-ci est encore là après plus de quatre mois qu’elle a émergé et nul ne sait encore jusqu’à quand elle va rester. Beaucoup se posent alors la question : y a-t-il des chances que ce mouvement reprenne ou est-ce que la pandémie a mis définitivement fin à ce «Printemps qui a duré quatre saisons ? Pour tenter de donner quelques éléments de réponse à cette question, il est nécessaire de rappeler successivement : (1) les objectifs et les acquis du Hirak; (2) les différences avec les hiraks précédents ; (3) ses lacunes ; et (4) les perspectives du mouvement.



Les objectifs et les acquis du Hirak

Les objectifs du Hirak ont changé au cours du temps. Lorsqu’il est apparu le 22 février 2019—et six jours avant, le 10 février à Kherrata—l’objectif était de faire que Bouteflika renonce au 5ème mandat qu’il voulait entamer. En effet, le 10 février 2019, Bouteflika annonçait à la télévision publique sa candidature pour un 5e mandat. Plusieurs slogans avaient alors été scandés par les hirakistes : «Y’en a marre de ce pouvoir», «Halte au mandat de la honte», «Non au 5ème mandat», etc. Rappelons, pour l’histoire, que c’est aussi à Kherrata (puis Guelma et Sétif) qu’un 8 mai 1945—une décennie avant le déclenchement de la Révolution armée—les graines du 1er Novembre 1954 ont été semées. Le 22 février 2019, le hirak a débuté officiellement, avec pour objectif unique à l’époque : mettre fin au «mandarinat» de Bouteflika. Un mois et une semaine après—le 2 avril 2019—Bouteflika dépose sa démission en présence du général Gaid Salah et du Président du Conseil Constitutionnel. Cet évènement donnera lieu à une liesse de joie rappelant les liesses post-indépendance. Cependant, ce succès—même s’il était impensable quelques jours seulement avant—s’avère n’être qu’une simple étape. Les hirakistes—un peu à l’instar de l’étudiant qui a obtenu sa licence et qui vise passer le Magister et le Doctorat—visent plus loin et plus large : le «Système» (comme ils l’appellent) tout entier doit partir (d’où le slogan «Système Dégage»). L’objectif est donc devenu l’établissement d’un nouveau modèle de gouvernance où le peuple décidera qui doit gouverner et surtout comment gouverner. D’où le slogan «Yetnahaw Ga3».



Les différences avec les «hiraks» précédents

Le mouvement du 22 février 2019—si par certains aspects n’est que l’aboutissement des révoltes précédentes (5 octobre 1988, 1980-81, 2001, etc.) — est différent sur au moins trois autres aspects. D’abord ce n’est pas, comme les mouvements précédents, une révolte sociale et économique : demande de travail par les chômeurs, demandes d’augmentation de salaires, prix trop élevés, demande de logements sociaux, etc. C’est un mouvement essentiellement politique : demande d’une nouvelle gouvernance, même si le sous-bassement socio-économique est toujours derrière. En d’autres termes, le Hirak n’est pas ce que certains appellent une «Khobz révolution». Deuxièmement, c’est un mouvement pacifique (d’où les slogans «Sylmya, Sylmya» ; «Khawa, Khawa»), contrairement aux mouvements précédents qui ont donné lieu à une violence des deux côtés (manifestants et régime) qui s’est terminée par des dizaines ou parfois des centaines de morts, blessés et disparus. L’apogée de cette violence a été atteinte pendant la «décennie noire» des années 90. La troisième différence est que le mouvement du 22 février est une révolte intergénérationnelle qui a vu la participation de jeunes/enfants/vieux ; intellectuels/travailleurs manuels ; travailleurs/chômeurs, hommes/femmes, etc. C’est un mouvement pour l’avènement d’une nouvelle Algérie où les libertés (toutes les libertés) devraient être respectées, où la justice, et non l’injustice, aurait droit de cité, et où les élections seraient le reflet de la volonté du peuple. En un mot, où la démocratie et le Droit seraient un nouveau mode de gouvernance.



Les lacunes attribuées au Hirak

Certains analystes pensent que, pour réaliser ses objectifs — notamment un Etat de Droit et une gouvernance transparente et démocratique — le Hirak doit résoudre deux de ses problèmes et handicaps majeurs : l’absence de leadership et l’inexistence d’une plate-forme et d’une feuille de route explicites de ses revendications. Beaucoup d’observateurs considèrent, en effet, que toute révolution qui vise à un changement radical du système en place doit avoir des guides et un leadership qui oriente le mouvement vers les objectifs fixés et qui s’assurent que cette orientation est suivie, à l’instar des révolutions de 1789 en France, 1917 en Russie et 1979 en Iran. Ne voyant pas un tel leadership au sein du Hirak, ils concluent que le mouvement est voué à l’échec à l’avance. Ceci n’est vrai cependant qu’en partie. En effet, s’il n’y a pas de leadership «organisé» au sens où ces observateurs le sous-entendent, un leadership non organisé semblait se dessiner avec des figures comme Fodil Boumala, Karim Tabou, Zoubida Assoul, Nabila Ismail, Mustapha Bouchachi, etc.—même si certains d’entre eux sont aujourd’hui encore en prison—et semble avoir l’aval des hirakistes. La seconde lacune souvent attribuée au Hirak est qu’il n’a pas de plate-forme ou feuille de conduite précises qui fixent les objectifs du Hirak et détermine les voies et moyens pour y arriver. Pour ces analystes, l’absence de ces deux éléments-clefs d’une révolution—leadership et feuille de route—feront que le Hirak finira en queue de poisson.



Quelles sont les perspectives pour le Hirak ?

Ici, il y a lieu de distinguer deux types de perspectives : le ou les scenarios plausibles et le scénario souhaitable. S’agissant du premier type de scénarios, deux sous-scénarios sont envisagés. Le premier est un essoufflement du mouvement par «l’usure» et le «temps». Ce premier scénario considère que cela fait plus d’une année que le mouvement existe et on ne voit pas encore le bout du tunnel. Par conséquent, ajoutent les partisans de ce scénario, il y a de très fortes chances qu’il finisse en fumée. Le second scénario prévoit qu’une confrontation entre les hirakistes et le régime finira par avoir lieu—en raison de la possibilité d’usage de la violence par l’une ou l’autre des parties—et que le Hirak sera réprimé et stoppé après qu’un certain nombre de concessions mineures soient accordées par le régime. Le deuxième type de perspectives qui serait, selon certains, à souhaiter est l’établissement d’un dialogue entre les deux parties au conflit. Ce dialogue, pour avoir lieu, toujours selon certains analystes politiques, doit s’accompagner de concessions par chacune des parties. Tout d’abord, le régime doit faire le premier pas en montrant sa disposition à se mettre à table et en faisant des gestes de bonne volonté, notamment la libération de tous les détenus d’opinion actuellement en prison. Un pas semble avoir été fait dans ce sens par le Président Tebboune qui, comme il est indiqué dans l’épigraphe placée au début de cet article et qui peut être traduite ainsi : «Je tends une main au Hirak pour un dialogue devant aboutir à la construction d’une nouvelle Algérie» (conférence de presse de Abdelmadjid Tebboune, 13 décembre 2019). Si cette proposition est suivie d’effet—et si bien sûr le Hirak donne son accord, ce qui est jusqu’ici douteux—ce processus de construction peut démarrer. Mais le Hirak espère que le régime fera une seconde concession : partager le pouvoir avec le peuple en créant les conditions d’un Etat de Droit où le peuple déciderait librement et de façon transparente qui doit le gouverner et comment. Si la première condition—la libération des prisonniers d’opinion—semble être du domaine du possible, la seconde (le partage du pouvoir) semble être loin d’être acceptée par le régime. De leur côté, les hirakistes doivent aussi accepter l’idée de s’assoir à la même table que le régime et de discuter des voies et moyens d’arriver à l’établissement des conditions devant conduire à un Etat de Droit. Encore faudrait-il que le Hirak désigne un groupe parmi les hirakistes qui doit dialoguer avec le régime, ce qui n’est pas acquis non plus. En particulier, le Hirak devrait arrêter de croire que le système doit, du jour au lendemain, déposer les clefs et que la démocratie sera instaurée en l’espace de quelques mois ou même de quelques années. Il doit savoir—et il semble qu’il en soit conscient—que cela est du domaine du rêve. Comme le souligne Ghania Mouffok dans un article publié sur Orientxxi.info magazine : «According to this narrative, Hirak’s only mission is to establish a «civil», non-military, state (a concept whichis vague enough…) thanks to a “transitional phase” whichis as fuzzy, but cannot even be imagined without the collaboration of the system” (Selon ce récit, la mission unique du Hirak est d’établir un Etat “civil”, non-militaire (un concept qui est assez vague…), via une «phase de transition», qui est elle-même vague, mais ne peut même pas être imaginée sans la collaboration du «système»). Selon ces observateurs, ce que le Hirak doit discuter avec le régime, c’est plutôt un programme d’action qui établirait des priorités et une série d’étapes qui devraient mener à la construction d’une gouvernance démocratique et transparente à moyen-long terme. Si les deux parties acceptent de faire ces concessions, il sera alors possible d’espérer que l’Algérie sera sur la voie d’une République authentiquement démocratique qui sera en mesure de faire face à tout choc économique interne ou externe.

(*) Arezki Ighemat, Ph.D en économie

Master of Francophone Literature (Purdue University, USA)