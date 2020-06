Le Haut-commissariat à l’amazighité (HCA) a proposé, dans un document comprenant des observations et propositions concernant l’avant-projet de révision de la Constitution, la création d’un Haut-conseil de l’amazighité.

«L’instrument institutionnel (HCA) existe, mais il est important de le renforcer et le transformer en une institution constitutionnelle et ce, en créant le Haut-conseil de l’amazighité, comme c’est le cas pour la langue arabe et le Haut-conseil islamique», a déclaré hier M. El-Hachemi Assad, secrétaire général du HCA.

Ce dernier, qui s’exprimait en marge du forum «Tamazight Tura», un atelier opérationnel consacré à la validation des contes amazigh collectés pour édition dans différentes variantes linguistiques amazigh en usage en Algérie, a précisé avoir transmis les propositions du HCA le 17 mai dernier à la présidence de la République.

M. Assad a indiqué que le HCA a également proposé la fusion des articles 3 et 4 de la Constitution en un seul article qui énoncerait que «les deux langues nationales et officielles sont l’arabe et tamazight».

