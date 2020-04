Le Haut Conseil à l’Amazighité (HCA) a annoncé ce samedi le lancement de sa bibliothèque numérique sur son portail électronique pour notamment « donner plus de visibilité aux multiples publications » réalisées par cette institution. « Soucieux de promouvoir la diversité des contenus linguistiques et culturels en rapport avec l’amazighité et en faciliter l’accès sur internet, le HCA lance sa bibliothèque numérique sur son portail électronique récemment inauguré : www.hcamazighite.dz« , lit-on dans le communiqué du HCA. « L’objectif visé à travers cette action est de fournir, en partage, des ressources pour les éducateurs, les chercheurs et le grand public » précise le HCA ajoutant qu’il s’agit aussi de « donner plus de visibilité aux multiples publications réalisées depuis quelques années par notre institution, notamment celles qui traitent de la lexicographie, l’histoire et la littérature amazighes« . Cette rubrique offrira l’opportunité de « suivre de près l’évolution de l’expérience éditoriale du HCA par la mise en ligne d’un catalogue signalétique actualisé, avec un système de classement universel et des outils de recherche par auteur, thème ou mots clés, de toutes les publications y compris celles réalisées en coédition« , ajoute encore le communiqué du HCA.

