Un don de 200.000 masques chirurgicaux de protection a été remis jeudi soir par le Groupe du transport maritime et de la logistique (CMA CGM -Algérie) au profit du Croissant rouge algérien (CRA) afin de faire face à la crise sanitaire actuelle provoquée par le coronavirus, a indiqué vendredi la compagnie dans un communiqué. Il s’agit d’un lot de 200.000 masques chirurgicaux individuels de protection remis par les responsables du groupe au Croissant rouge algérien qui assurera par la suite une redistribution en fonction des besoins des établissement sanitaires relevant du ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme Hospitalière et la Pharmacie centrale des Hôpitaux (PCH), a précisé la même source. «A travers ce don et cette assistance logistique, le Groupe poursuit ainsi sa mobilisation pour faire face à une crise sanitaire sans précédent et réitère son engagement et sa solidarité auprès de tous les Algériens en cette période difficile que traverse le pays ainsi qu’au personnel médical mobilisé», lit-on dans le communiqué. Ainsi, Le Groupe CMA CGM a également mis en place un dispositif global pour protéger la santé de ses collaborateurs. «Les équipes continuent à se mobiliser chaque jour pour soutenir le transport et l’acheminement logistique des biens, notamment ceux de première nécessité, dont a besoin le pays» note la même source. A noter, le Groupe CMA CGM opère en Algérie depuis 24 ans et met à disposition des importateurs et exportateurs algériens des secteurs public et privé un service de grande qualité. Ses 502 navires desservent plus de 420 ports dans le monde, sur les

5 continents.

Articles similaires