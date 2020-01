L’exposition d’art du groupe de K-pop Bangtan Boys (BTS) a ouvert ses portes récemment, à Berlin, en Allemagne, annonce son agence Big Hit intertainment. Le projet intitulé «Connect. BTS» est une série d’expositions d’art en collaboration avec des artistes contemporains du monde entier en amont de la sortie de son nouvel album le mois prochain.

L’événement accueilli au musée Martin-Gropius-Bau dans la capitale allemande se déroulait sous forme d’une performance sous le thème des «rituels de soins». Lors de la cérémonie d’ouverture ce jeudi, le musée était rapidement bondé suite à l’arrivée de plusieurs centaines de visiteurs. «Le programme de performances couvre la chorégraphie expérimentale, les pratiques de guérison, les environnements sonores et les rassemblements collectifs», a expliqué le site officiel de l’exposition. «Grâce à une gamme de techniques physiques, de ré-imagination et de perspectives indigènes, ces performances offrent des actes de soins et de guérison radicaux.» Le projet intitulé «Connect. BTS» présentera des œuvres d’art «résonnant avec la philosophie de BTS» de l’amour, de la connexion et de la diversité, à Londres, Berlin, Buenos Aires, Séoul et New York pendant trois mois.

Articles similaires