Le grand retour du cinéma et des cinéphiles sur la Croisette : De Cannes, Jacky Naidja et Inès Iliana

Un festival du cinéma mondial devenu bien cannois après deux années d’interruption. Il vient mettre en lumière la ville de Cannes qui s’est muée en capitale du monde le temps d’un festival du cinéma mondial. Cannes s’est pavoisée pour l’événement et sa croisette aussi avec son côté estival pour n’attendre qu’une chose, l’ouverture de la cérémonie officielle dans son palais habituel des congrès, avec surtout cette montée des marches toujours fascinante. Là où les stars les plus renommées s’entrecroisent et posent pour les photographes. Où on parle aussi de l’Ukraine, de son cinéma et même du cinéma russe.

Virginie Efira, l’actrice belge, trop glamour dans son nouveau rôle de maîtresse de cérémonie, est la star du jour face aux caméras du monde entier. «Le cinéma est toujours vivant», dira-t-elle en conclusion de son intervention. Appelant l’autre star mondiale du cinéma Forest Whitaker sur la scène. Après avoir reçu et présenté le jury un par un, huit membres au choix paritaire, (4 femmes, 4 hommes), c’est au tour de Vincent Lindon en président du jury d’entrer sur scène pour une déclaration d’une grande portée culturelle, sociale et humaine. C’est le moment le plus attendu pour Virginie Efira d’appeler Forest Whitaker sur scène, dans une standing ovation après un hommage appuyé qui va lui permettre d’évoquer sa présence au festival et remercier les organisateurs comme il y a trente-quatre ans déjà, lorsqu’il était venu pour la première fois à Cannes. Pierre Lescure pour ce 75e a voulu faire les choses en grand, lui remettant lui-même la Palme d’or d’honneur pour l’ensemble de toute sa carrière. C’est à Juliane Moore qu’est revenu de déclarer ouvert le 75e Festival de Cannes.

En coulisses, on parle de 6 films qui font déjà figure de favoris sur la Croisette pour la Palme d’or parmi les 21 sélectionnés,

«Frère et Sœur», d’Arnaud Desplechin, «les Amandiers» de Valeria Bruni Tedeschi, «Armaggedon Time» de James Gray, «les Films du futur» de David Cronenberg, «Tori et Lokita» des frères Dardenne, «Brocker» d’Hunokhazukore-Eda.

et hors compétition, le film d’Elvis, de Baz Luhrman, «Mascarade» de Nicolas Bedos, «Top Gun : Maverick» avec de Joseph Kosinski, «Novembre» de Cédric Gimenez (bac nord) restent parmi les meilleurs choix du public cannois.

Sans oublier qu’à Cannes première figurent 4 bons films en course : «Chronique d’une liaison passagère» d’Emmanuel Mouret, «Irma Vep» d’Olivier Assayes, «Don Juan» de Serge Bozon, enfin «Nos Frangins», de Rachid Bouchareb, très attendu par le grand public du Festival de Cannes qui fête ses 75 ans cette année.

La montée des marches du palais s’est faite sous les yeux de milliers de festivaliers qui ont occupé les places au petit matin au milieu des bousculades des photographes et caméramans du monde entier qui, pour rien au monde, n’auraient manqué cette cérémonie traditionnelle du tapis rouge. Plus de 40 000 cinéphiles et professionnels, 3 500 journalistes sont accrédités au festival. Tout Cannes attend beaucoup de son palmarès encore inédit cette année, marqué surtout par sa diversité de films et de réalisateurs les plus célèbres.

Une cérémonie d’ouverture du festival fidèle à elle-même, annonciatrice de bien des surprises. Le festival vient de montrer une fois de plus combien la créativité de la production cinématographique revenue, les festivaliers vont pouvoir savourer avec émotion et non sans un certain humour, la part belle des films français et parmi eux des films américains et étrangers de haute qualité. Et avec surprise, apprécier aussi le long métrage ukrainien «Butterfly Vision». L’auteur Maksymna Konechnyl est toujours attendu au Festival pour faire entendre la voix de son pays. Il y a aussi le cinéma russe dont le film de Kiril Serebrennikov «Zhenachai kovskogo» est bien vu par la critique comme «Mariupol 2» de Mantask Vedaravicius. Mais la vedette largement ovationnée est celle du président français du jury, l’immense et talentueux acteur Vincent Lindon, éclatant de bonheur au milieu de son jury très à la pointe avec Ladjly, Asghar Farhadi, Rebecca Hall, Noomi Rayan, Jasmine Trinca, Jeff Nichols et Joachim Trier. Ils vont en effet devoir départager le meilleur des 21 films de la compétition officielle et désigner le lauréat de la Palme d’or le 28 mai prochain. Ce trophée en or, créé par Chopard, le joaillier suisse, est toujours convoité par les cinéastes.

Le public a pu apprécier en lever de rideau de cette 75e cérémonie d’ouverture et en hors compétition le film «Coupez» de Michel Hazanavicius réalisateur de «The Artist» dont la sortie est prévue aujourd’hui sur tous les écrans de France. Comme l’an passé, le cinéma sur la plage Mace a repris ses droits pour se transformer en cinéma plein air dès 21H30 avec de grands moments de films mêlant un retour sur le passé et une incursion dans le futur pour le plus grand bonheur du public, toujours aussi nombreux et fidèle au festival. n

Le grand retour du cinéma et des cinéphiles sur la Croisette : De Cannes, Jacky Naidja et Inès Iliana

