Le gouvernement persiste et signe, le recours à la planche à billets et à l’endettement extérieur est exclu. La décision, soulignée en crayon-feutre par le précédent ministre des Finances, a été réitérée, hier, par son successeur, Aymane Benabderrahmane, le désormais ex-gouverneur de la Banque d’Algérie et désormais nouveau ministre des Finances.

En marge d’une journée d’études portant sur «la mise en œuvre de la réforme budgétaire», à laquelle ont pris part des secrétaires généraux des différents ministres accompagnés de leurs responsables financiers, le ministre des Finances, issu du dernier remaniement du gouvernement, a réaffirmé la volonté de l’Etat de ne recourir ni à l’endettement extérieur ni à la planche à billets, assurant que le gouvernement «possède des marges que nous allons exploiter sans lésiner sur aucun moyen pour faire face aux besoins budgétaires de l’Etat». Aymane Benabderrahmane n’a, cependant, soufflé mot sur les pistes que le gouvernement entend emprunter pour faire face aux besoins financiers. D’autant plus que la dernière note de conjoncture de la banque centrale fait avaler des poires d’angoisse, levant le voile sur une baisse sensible de la liquidité bancaire. En effet, pendant que Aymane Benabderrahmane était encore gouverneur de la Banque d’Algérie, son institution a rendu public l’état des agrégats financiers et monétaires à l’issue des quatre premiers mois de l’année et de 2019. La note de conjoncture fait état d’une baisse de 180 milliards de dinars de la liquidité bancaire à fin mai 2020 par rapport à la fin 2019, pour passer sous le seuil de 1.000 milliards de dinars. Les artifices monétaires mis en place depuis 2016 pour faire remonter le niveau de la liquidité bancaire, à savoir la baisse du taux directeurs et celui de la réserve obligatoire, l’ouverture du guichet de réescompte et l’open market, n’ont pas permis d’atteindre l’objectif escompté, ce qui a contraint les précédents gouvernements de recourir à la planche à billets. La banque centrale semble reprendre les mêmes artifices, en abaissant à deux reprises depuis avril son taux directeur et celui de la réserve obligatoire. Il est évident que si ces nouvelles opérations monétaires, destinées essentiellement à libérer la liquidité bancaire, venaient à se révéler insuffisante, le gouvernement n’aura de choix que de solliciter à nouveau la planche à billets, à moins de couper drastiquement dans les dépenses d’équipement et de fonctionnement, ce qui serait pour le moins difficile en l’état actuel de l’économie. De toute façon, la loi autorise le gouvernement à faire fonctionner la planche à billets dans un délai de cinq ans, soit de 2017 à 2022. Quant à l’endettement extérieur, il est vrai que le besoin n’est pos si pressant, tant il est vrai que réserves de change permettraient de couvrir au mieux une année d’importation si les prix du pétrole évoluaient autour de 40 dollars le baril, mais les économistes recommandent d’opter dès maintenant pour des prêts extérieurs ciblés afin de pouvoir préserver ce qui reste des réserves de change, tout en investissant dans des efforts budgétaire en mesure de réduire le déficit de la balance des paiements. La banque centrale avait alerté sur l’excès de la dépense intérieur par tous les agents économiques qui est à la source directe de l’aggravation du déficit du solde global de la balance des paiements, lequel déficit a un effet corrosif sur le stock en devises. Dans son dernier rapport de suivi de l’économie algérienne, publié en avril, la Banque mondiale anticipait une hausse record du déficit du compte courant cette année ; lequel devrait atteindre 18,8% du PIB en 2020, «malgré les mesures prises pour limiter les importations et circonscrire les effets de la faible demande intérieure». «Sans l’adoption de nouvelles mesures, les réserves seraient ramenées à 24,2 milliards de dollars, soit environ 6,1 mois d’importations à fin 2020», souligne la Banque mondiale. Son institution jumelle, le FMI en l’occurrence, a appelé le gouvernement à diversifier les sources de financement, dont l’endettement extérieur, pour réduire la pression sur les réserves de change. Force est de constater que le gouvernement préfère parier sur un rebond des cours du brut, lui permettant de repousser à plus tard les choix de la dette. <