Un projet de décret exécutif portant création d’une école supérieure en sciences et technologies de l’informatique à Bejaïa a été adopté par le Gouvernement lors d’une rencontre présidée mercredi par visioconférence par le Premier ministre, Abdelaziz Djerad. Le Gouvernement a entendu une communication du ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique sur ce projet, qui est régi par les dispositions du décret exécutif n 16-176 du 9 Ramadhan 1437 correspondant au 14 juin 2016 fixant le statut-type de l’école supérieure, précise un communiqué des services du Premier ministre. Cette école supérieure vient « s’ajouter et enrichir le réseau des écoles nationales d’enseignement supérieur qui constituent, dans leur site d’implantation, autant de centres d’attraction et de développement technologique et économique avec l’ambition de faire émerger des pôles d’excellence régionaux par la formation d’un capital humain hautement qualifié », souligne le communiqué. La formation dans ce domaine est également assurée, selon la même source, par l’Ecole nationale supérieure d’informatique (ENSI) d’Alger et l’Ecole supérieure en informatique (ESI) de Sidi Bel Abbes, mais il a été constaté, note la même source, « un déséquilibre de l’offre de formation par rapport aux besoins nationaux dans les spécialités de l’informatique, du numérique et de l’internet ». « Cette école, qui est implantée au niveau du pôle universitaire d’Amizour, dans la wilaya de Bejaïa, dispose de toutes les infrastructures nécessaires ainsi que des moyens matériels et pédagogiques », ajoute la source, qui signale que l’Ecole est « opérationnelle pour accueillir les étudiants à la prochaine rentrée universitaire ».

