Au terme d’un match très intense hier à l’Education City stadium, le Ghana a pu sortir vainqueur (2-3) face à la Corée du Sud dans le cadre de la 2e journée du groupe ‘’H‘’. Cette performance permet aux Ghanéens de revenir dans la course à la qualification avant la dernière journée.

Par Mohamed Touileb

Comme le Cameroun en début de journée, le Ghana a livré une prestation généreuse contre les Sud-Coréens. Toutefois, contrairement aux Camerounais qui se sont contenté du point du nul, les Ghanéens ont pris les trois points alors qu’ils étaient sur le point de se contenter d’une seule unité seulement après une petite rechute au milieu de la seconde période.

Chaudes retrouvailles avec l’Uruguay

En tout cas, les «Black Stars» peuvent remercier Mohammed Kudus qui a signé un doublé, le premier d’un Ghanéen au Mondial, pour leur permettre de reprendre l’avantage. Après avoir réussi à faire le break, les poulains d’Otto Addo ont vu Gue-Sung Cho réduire leur avantage à néant sur un doublé (58’ 61’). La friabilité défensive montrée lors de la défaite inaugurale (3-2) contre le Portugal était là. Mais elle a été compensée par le réalisme devant avec un troisième but signé Kudus sur la 3e frappe cadrée des Ghanéens.

En inscrivant 5 buts en 2 journées, les héritiers d’Abedi Pelé ont pu s’en sortir et pointer à la 2e place de la poule derrière le Portugal (3 points/+1) qui avait un meilleur goal-average avant d’affronter l’Uruguay à l’heure où nous mettions sous presse. En tout cas, la victoire d’hier permet au Ghana de garder son destin entre ses pieds. Lors de la dernière journée, ils seront opposés aux Uruguayens dans un match aux souvenirs du Mondial 2010 quand la «Celeste» avait sorti le Ghana au terme d’un match au scénario dramatique. Pour rappel, à la 120e minute, il y a eu cette main de Suarez qui a privé Gyan Asamoah & cie de signer une historique qualification en demi-finale puisque le penalty obtenu a été repoussé par la transversale. L’occasion est belle pour faire oublier cette journée cruelle.



La résilience du Cameroun le garde en vie

Plus tôt dans la journée, le Cameroun s’est montré aussi prolifique que le Ghana en passant 3 buts à la Serbie (3-3) dans le quartet ‘’G‘’. Menés 3 buts à 1 après l’heure de jeu, les Camerounais ont montré beaucoup de caractère et pu compter sur l’entrée remarquable de Vincent Aboubakar. Ce dernier a signé un but et une passe décisive pour permettre aux «Lions Indomptables» de s’accrocher à un espoir de qualification.

Le mental des «Lions Indomptables» a fait la différence contre des Serbes qui ont certainement cru avoir fait le plus dur après le 3e but. Les joueurs de Rigobet Song devront s’imposer contre le Brésil lors du dernier round pour espérer passer en huitièmes. Tout reste jouable. Même si l’adversaire est un sacré client et un favori pour le sacre.

Globalement, la journée d’hier était bonne pour les représentants de l’Afrique qui ont pris 4 points sur 6 possibles. Cela change de la première journée où les sélections CAF étaient à la peine. D’ailleurs, le Sénégal, la Tunisie, le Maroc, le Cameroun et le Ghana n’avaient réussi à marquer que 2 buts et prendre 2 points contre 11 réalisations et 10 points au terme de la 2e étape. C’est largement mieux.

Programme de la journée :

Groupe A :

Pays-Bas – Qatar (16h00)

Equateur – Sénégal (16h00)

Groupe B :

Pays de Galles – Angleterre (20h00)

Iran – Etats-Unis (20h00)