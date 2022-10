Alors qu’il était prévu que la Fédération algérienne de football (FAF) prolonge son contrat avec Adidas, un client algérien a décidé de se mêler à la danse. Play Mode Group (PMG), le géant Dz qui représente plusieurs marques, veut équiper les différentes équipes nationales et ses membres. Le contrat pourrait être signé dès novembre prochain.

Par Mohamed Touileb

Le 24 août dernier, la FAF informait du lancement d’un avis d’appel d’offres « national et international ouvert à la concurrence pour le choix d’un équipementier pour la fourniture d’équipements sportifs (vêtements et accessoires) pour ses Equipes nationales et ses membres ». Et, avec du recul, on comprend que le mot « national » n’avait rien d’anodin.



Adidas, un lien rompu en mars

Avant-hier vendredi, Djahid Zefizef, président de l’instance fédérale, révélait qu’« on va signer un contrat avec un grand équipementier ce mois-ci ». Quelques mois auparavant, Charaf-Eddine Amara, son prédécesseur aux commandes « fafiennes », s’asseyait sur une offre très intéressante (un contrat de 3.5 millions d’euros est évoqué) d’Adidas en mars dernier.

Ainsi, l’ex boss de la FAF espérait faire monter les enchères. D’autant plus qu’une qualification en Coupe du Monde 2022 se profilait. Au final, pas de prolongation du bail avec la firme allemande et point de présence de l’EN au Mondial qatari. Une double-mauvaise affaire.

En tout cas, la structure fédérale est en pourparlers (très) avancés avec Play Mode Group (PMG). Ce dernier est un « distributeur officiel et souvent exclusif en Algérie de grandes marques internationales d’équipement de sport et de prêt-à-porter ». Parmi elles, on retrouve : Nike, Puma, New Balance (Ex sponsor de Liverpool), Emporio Armani (équipementier de Naples SSC) et Reebok ainsi qu’Umbro qui ne sont plus trop présents sur le football circus.



L’atout commercialisation de PMG

Le prochain sponsor de l’EN se trouve donc parmi ces « brands ». PMG sera un intermédiaire officiel entre la maison mère et la FAF. Le géant algérien, fondé en 2006 et qui s’étend sur tout le Maghreb à travers un puissant réseau, présente deux sacrés avantages. Le premier est qu’il dispose de plusieurs magasins qui lui permettent de commercialiser officiellement les maillots et les autres produits. En effet, ses nombreux «stores» se trouvent dans plusieurs régions du pays. On citera Alger, Blida, El-Eulma, Mostaganem, et Oran.

Quant au second atout, c’est la capacité d’alimenter les stocks d’une manière continuelle avec une disponibilité d’articles plus constante sur le territoire algérien. Solidement ancré en Algérie, PMG a même développé sa propre unité de fabrication de produits textile. Elle a une usine flambant neuve à Relizane, dans l’Ouest algérien.

Somme toute, on peut penser qu’à cet instant, PMG serait devant Adidas pour rafler la mise. Qui remportera le finish ? La réponse dans un mois comme annoncé par Zefizef. Les grands équipementiers dans la liste sont Nike et Puma. Ce sont les seuls qui peuvent être dans la balance avec la légendaire marque allemande. n