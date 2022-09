Par Hamid Bellagha

Malgré les analyses des « spécialistes » quant à des baisses importantes des prix du pétrole et du gaz, à cause de récessions en vue, les cours des énergies fossiles ne cessent de grimper malgré quelques haltes de l’or noir. C’est que les « spécialistes » tablent toujours sur la réaction des prix énergétiques par rapport aux prévisions préfabriquées et aux rumeurs, plus que par rapport à la réalité du marché.

Cette fois, c’est raté car l’Opep et l’Opep+ ont retenu la leçon et reprogramment à chaque « crise » leurs quotas de production, et ça marche.

Les prix sont stables et la baisse « significative » n’a pas eu lieu. Mieux, et après l’assèchement des deux Nord Stream, un affolement général a été signalé du côté de l’Union Européenne. C’est à-qui-mieux-mieux de remplir ses cuves de gaz en prévision d’un hiver rude qui s’annonce, même si quelques semonces de bluff sont tirées par l’UE, comme celle qui consiste à plafonner les prix de l’énergie made in Russia.

Du délire, car un client ne peut jamais plafonner les prix d’une marchandise qu’il achète. Passons.

Du côté d’Alger, l’occasion de gonfler le matelas de devises se présente avec la crise du gaz induite par la guerre en Ukraine. Et comme pratiquement toutes les denrées alimentaires et autres, le gaz a vu ses prix se multiplier exponentiellement, « une augmentation de 800 % », affirment certains experts.

Normal que Mohamed Arkab et ses cadors cherchent donc à profiter d’une telle aubaine en proposant à leurs clients habituels de s’impliquer dans les recherches minières pour bénéficier des énergies du sous-sol algérien. Il y a aussi la révision des prix imposée par Sonatrach sur un gaz qui a toujours été bradé. Si les Italiens d’ENI et les Français d’Engie ont de suite paraphé les nouvelles exigences algériennes, les Espagnols de Naturgy traînent encore des pieds pour accepter les propositions algériennes. Même si le gouvernement Sanchez a admis finalement les nouveaux prix, il chipote maintenant sur la durée, espérant que les prix reviennent à l’échelle d’avant la crise russo-ukrainienne.

Les Espagnols qui étaient les clients les plus privilégiés de Sonatrach ont vu leur aura se ternir après le revirement inattendu du gouvernement ibérique concernant le Sahara Occidental. Depuis, ce sont les Italiens, et, surprise, les Français qui se sont substitués aux sujets de Sa Majesté, et accumulent des bons points, renforcés par les visites de leurs dirigeants à Alger.

Madrid est donc appelé à réviser ses plans alors que Sonatrach ravaude ceux du gaz. Et ce n’est pas l’appel du pied du Premier ministre espagnol en direction d’Alger qui va sauver la donne.

