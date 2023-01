Après un début de saison où il n’était pas franchement brillant, Riyad Mahrez reprend clairement du poil de la bête. Ses performances lors des trois dernières apparitions dans lesquelles il s’est montré à son avantage annoncent certainement son retour au premier plan. Réjouissant au moment où la sélection est engagée dans une phase de reconstruction.

Par Mohamed Touileb

«De nombreux détails me prouvent qu’il est de retour. Il est arrivé en retard, n’était pas bon au début et maintenant il est de retour. Riyad sera si important dans la seconde moitié de la saison», c’était la déclaration de Pep Guardiola en novembre dernier. Le capitaine des «Fennecs» venait de scorer lors de la victoire contre Chelsea 2-0 en EFL Cup. Sauf que, dans la foulée et le match d’après, il n’a pas joué contre Liverpool.



Des gestes plus tranchants

Avec le technicien espagnol, ce n’est jamais figé. Et cela a eu son impact sur le numéro 7 d’ «El-Khadra» qui a même perdu sa maîtrise dans l’exercice de penalties avec deux tentatives ratées en l’espace de quelques jours. Inhabituel.

Mais la donne est peut-être en train de changer après la Coupe du Monde 2022. Sur le côté droit, le Dz a plus de temps de jeu. La preuve, il a débuté trois rencontres à la file. Et cela ne s’était pas produit depuis l’entame de la séquence footballistique en cours.

Et cette confiance a un impact positif sur l’ancien pensionnaire de Leicester City. Lors de tous ces tests, il a pu livrer un contenu très consistant. Buteur contre Liverpool lors du succès 3 buts à 2 face à Liverpool au 4e tour de la Coupe de la Ligue, il a fait une superbe offrande pour la réception d’Everton samedi. Cette dernière n’était pas suffisante pour prendre les trois points puisque la partie s’est soldée sur un score de parité. Néanmoins, on soulignera que sur les deux actions décisives Mahrez nous a rappelé son «prime». On a retrouvé le geste fluide avec un contrôle orienté et le dribble déroutant qui ont toujours fait sa force.



Garde le rythme et la place de titulaire

Les signaux sont rassurants pour le natif de Sarcelles. Il faut rappeler qu’il a prolongé son contrat avec les «Citizens» l’été dernier. Avec cette démarche, la direction et, surtout, son coach Guardiola a voulu lui montrer qu’il était un élément important dans ses plans.

Par ailleurs, cette prolongation est venue récompenser un exercice 2021-2022 dans lequel le «Vert» a brillé. Il l’avait bouclé en tant que «Skyblue» le plus prolifique avec 24 buts et 9 passes décisives en 47 apparitions dont 31 comme titulaire. Pour l’instant, Mahrez n’est qu’à 5 pions et 2 «assists» en 20 matchs (14 fois dans le onze entrant». Il devrait avoir l’occasion de soigner ses stat’ s’il garde sa nouvelle cadence et que Guardiola le laisse emmagasiner plus de confiance. n