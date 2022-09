Pour Djamel Belmadi, il est le numéro 1. Raïs M’Bolhi n’a raté qu’un seul stage -blessé à la main- sous sa coupe. C’est pour dire qu’il est difficile de l’imaginer se passer de lui. Et ce, même si la donne compétitivité du keeper, qui n’a retrouvé un club qu’il y

a 5 jours, n’est pas faite pour rassurer. Dans l’absolu, il ne serait pas retenu pour la date FIFA de septembre. Toutefois, le trouver dans la liste des « Fennecs » convoqués pour les deux matchs amicaux contre la Guinée (23 septembre) et le Nigeria (27 septembre) ne serait pas une surprise.

Par Mohamed Touileb

En juin dernier, le contrat de 4 ans qui liait M’Bolhi à Al-Ettifaq expirait. Et le dernier rempart des Verts n’a pas prolongé. Là-bas, il a connu son passage le plus stable de sa carrière.

Et c’est un détail non négligeable pour un joueur qui compte 11 teams différents où il a pas mal bourlingué (France, Ecosse, Japon, Bulgarie, Etats-Unis, Turquie, etc.). Etant libre, Khaleej FC, nouveau promu en Ligue 1 saoudienne, a tenté de l’enrôler en lui proposant 1 million de dollars par an.



La D2 saoudienne au détriment de la Ligue 1 Dz

Cette offre n’a pas vraiment convaincu M’Bolhi qui réclamait 1,5 million de dollars pour signer. A trop temporiser et vouloir négocier des émoluments à la hausse, le club en question a décidé d’engager Douglas Friedrich (Brésil) pour garder les buts. Ainsi, le dernier rempart d’« El-Khadra » devait chercher un autre point de chute. Au moment où la préparation d’intersaison a déjà commencé dans les différents championnats.

Se manifeste alors le CR Belouizdad qui a tenté le coup. Seulement, celui qui compte 90 sélections avec l’Algérie n’était pas emballé par l’idée de jouer dans le championnat Dz pour raisons familiales. Même les 400 millions de centimes (4 millions de dinars) mensuels proposés par le « Chabab » et l’opportunité de pouvoir jouer le CHAN-2022 avec les A’ ne l’ont pas persuadé de tenter l’expérience.



Il serait retenu mais pas titularisé

Aujourd’hui, il est pensionnaire d’Al Qadisiya qui évolue en Ligue 2 en Arabie saoudite. Clairement, le deuxième international le plus capé de tous les temps (90 apparitions) est sur une courbe descendante dans sa carrière.

Le sélectionneur Djamel Belmadi avait averti ses protégés de la sélection au mois de mai dernier. Certains étaient en fin de contrats comme Raïs M’Bolhi. « Cet été sera important pour nos joueurs, qui devront prendre les bonnes décisions pour être plus compétitifs l’année prochaine », avait prévenu le driver des « Guerriers du Désert ».

M’Bolhi a mis beaucoup de temps pour rebondir. Sa signature à Al-Qadisiyah était tardive. Elle intervient à deux semaines du prochain regroupement de l’EN. Cela semble très court.

Mais il serait logique de croire que Belmadi ne se passera pas de M’Bolhi. Il devrait le retenir pour les deux prochains tests. Toutefois, il ne devrait pas être titularisé.

C’est Anthony Mandrea, auteur d’un bon début de saison avec le SM Caen (D2 française) et qui était aligné contre l’Iran en juin dernier, qui sera dans les cages. C’est le scénario le plus réglo et qui ne noie pas le principe de la concurrence saine. Affaire à suivre.