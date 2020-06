Le tribunal d’Oran a condamné mercredi, le colonel à la retraite et ancien directeur des hospitalisations de hôpital militaire d’Oran, Yamani Hamel, à 4 ans de prison ferme pour plusieurs chefs d’accusation dont la corruption et le blanchiment d’argent, rapporte l’APS. Auparavant, le procureur de la République avait requis une peine de 7 ans de prison ferme et une amende de 3 millions de dinars contre Yamani Hamel. Agé de 64 ans, le condamné devait répondre lors de son procès, des chefs d’accusation de corruption, blanchiment d’argent, utilisation de fonction à des fins personnels et enrichissement illicite. Le mis en cause a été arrêté à l’issue d’une enquête menée le mois d’août 2019 et, en raison de la conjoncture sanitaire actuelle, en l’occurrence la propagation du virus corona, son procès s’est tenu par vidéo-conférence. Le prévenu a été entendu en présence de ses avocats, qui se trouvaient dans la salle d’audience du tribunal d’Oran, entre autres, sur l’origine d’une somme de 50 millions de dinars qui lui a été octroyée dans des conditions suspectes pour monter une clinique d’hémodialyse à sabra (W. Tlemcen). Yamani Hamel, frère de l’ancien Directeur Général de la Sûreté Nationale (DGSN), Abdelghani Hamel, a nié les chefs d’inculpation retenus contre lui, affirmant que cette affaire n’était qu’ »un scénario monté de toutes pièces« . Après les délibérations, il a écopé d’une peine de 4 ans de prison ferme avec décision de confisquer tous ses biens fonciers.

