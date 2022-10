630 millions d’euros sur trois ans. C’est ce que va toucher Kylian Mbappé s’il va au bout de ses trois ans de contrat à Paris, entre salaire et différentes primes. Un montant conséquent dévoilé par Le Parisien dimanche soir, et qui fait beaucoup parler sur les réseaux sociaux, surtout après les récents évènements concernant le Bondynois, qui semblait parfois bouder un peu ces dernières semaines.

Quoi qu’il en soit, ces révélations font aussi beaucoup jaser de l’autre côté des Pyrénées, où les médias madrilènes suivent de très près tout ce qui se passe autour de l’attaquant vedette du PSG. Très vite, les informations du Parisien se sont retrouvées en une des principaux médias de la capitale espagnole, comme AS et Marca, où on n’hésite pas à utiliser des adjectifs comme « désorbitant » ou « stratosphérique ».



Mbappé a choisi l’argent

« Maintenant, Al-Khelaïfi dira que le Real Madrid lui a proposé le même contrat. Un mensonge de plus des Qataris, qui exhibent encore la prison dorée dans laquelle survivent leurs stars. […] 630 millions d’euros, le prix pour lequel l’attaquant a accepté de renoncer à son rêve de s’habiller en blanc », va jusqu’à écrire le média Defensa Central. De son côté, Bernabeu Digital, spécialisé dans l’actu du champion d’Europe, n’y va pas par quatre chemins : « Mbappé a choisi l’argent ». Même son de cloche pour l’émission El Chiringuito de Jugones : « de l’argent, de l’argent et encore plus d’argent ». Une sorte d’aveu d’impuissance également, puisqu’à Madrid, on sait très bien que jamais le Real Madrid ne voudra ni pourra s’aligner sur de tels montants… n

