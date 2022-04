Ce qui pourrait être la dernière saison de Paul Pogba à Manchester United tourne au calvaire. Après, pourtant, un bon début de saison sous les ordres d’Ole Gunnar Solskjaer, l’international français avait été victime d’une blessure aux ischio-jambiers, le 8 novembre, lors d’un rassemblement avec l’équipe de France. De retour sur les terrains en février dernier, le milieu de terrain de 29 ans a enchaîné les performances en demi-teinte jusqu’au divorce avec ses supporters, ce samedi. Et ce dernier semble quasi définitif.

Déjà pris à partie avant la rencontre contre Norwich, l’ex-joueur de la Juventus était critiqué par une grosse partie des fans mancuniens présents aux abords d’Old Trafford. Mais sur le terrain, la tension s’est amplifiée. Les Red Devils ont été rattrapé par les Canaries, après avoir mené 2-0 en début de match (avant d’être délivré par Ronaldo, auteur d’un triplé (3-2)). Conscient du scénario de la rencontre, Ralf Rangnick décidait alors de sortir Pogba, au profit de Juan Mata. Sifflé et insulté par une partie du public, le Français a ensuite adressé quelques mots en réponse, avant de s’éloigner de la foule.

Erik ten Hag ne veut pas de Paul Pogba

Une sortie largement commentée en Angleterre, où la presse sportive locale affirme que son départ est immédiat, dès la fin de la saison, après ces événements. Il pourrait même être maintenant empêché de se rendre vers les tribunes. «Je ne suis pas satisfait des cinq dernières saisons, mais je ne le suis vraiment pas. Cette année est déjà morte, nous ne gagnerons plus rien. Je veux gagner des trophées, que ce soit avec Manchester ou avec une autre équipe», expliquait d’ailleurs La Pioche au Figaro, en mars dernier, marquant déjà le début d’une tension.

Mais un autre problème de taille va conditionner l’avenir du champion du monde 2018. Comme l’a sous-entendu l’intérimaire Ralf Rangnick, Erik ten Hag est sur le point de devenir l’entraîneur des Red Devils l’an prochain. L’actuel coach de l’Ajax Amsterdam se serait déjà mis d’accord sur certains points, parmi lesquelles les départs de Paul Pogba et Cristiano Ronaldo. Si le Portugais n’est pas réellement en danger en raison de son statut, ce n’est pas le cas de Pogba. Le Français devrait donc quitter son club à l’issue de son contrat, en juin prochain, et reste toujours en lice pour entrer dans les rangs du PSG ou pour revenir à la Juventus. n

