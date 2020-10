Dans un communiqué publié sur sa page facebook officielle, le Front des Forces Socialistes (FFS) annonce qu’ « une procédure disciplinaire est en cours » contre Belkacem B. « qui orchestre actuellement l’occupation illégale du siège du FFS, sis au 56 avenue Souidani Boudjema agit en violation des textes du parti et de la loi« . Dans le même texte, signé par le Premier Secrétaire National Youcef Aouchiche, le parti porte « à la connaissance de l’opinion publique » que la personne incriminée « ne représente nullement le Front des Forces Socialistes« . Le parti indiquera que « depuis le congrès extraordinaire du FFS tenu les 09 et 10 juillet dernier, les instances légales, du FFS au regard des textes du parti et de la loi, sont l’Instance Présidentielle élue, ainsi que les instances désignées, ou élues, à la suite du Congrès extraordinaire. Le congrès extraordinaire et la nomination de Monsieur Youcef Aouchiche au poste de Premier Secrétaire du parti ont été dûment validés conformément à la loi régissant les partis politiques. En attendant la récupération de notre siège national, nous nous démarquons et dégageons notre responsabilité de toutes les activités qui y seront abritées, quelque soient leur nature ou leurs objectifs » .

