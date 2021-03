Le Front des Forces Socialistes (FFS) a convoqué son 6e congrès national ordinaire pour la dernière semaine de septembre prochain, indique lundi un communiqué de l’Instance présidentielle du parti.

L’instance présidentielle du FFS compte faire de ce congrès «un événement politique majeur et une rampe de lancement pour le renforcement et la consolidation du parti en misant sur l’adhésion, la contribution et l’engagement de tous les militants du parti».

Le parti compte également «programmer un audit qui sera destiné à évaluer et à mieux préparer le congrès et évaluer l’état d’avancement du processus de restructuration à l’échelle nationale», ajoute le communiqué. Par ailleurs, le FFS se réjouit du «regain de la sérénité et de la convivialité» au sein de ses structures locales et nationales qui étaient «paralysées, pendant longtemps, par les effets d’une crise interne inédite et particulièrement virulente», souligne la même source.

