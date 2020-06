Un marché du film né en 1959 à l’occasion de la 13è édition du festival de Cannes. Devenu depuis le rendez-vous incontournable des professionnels du cinéma international, mettant en lumière la création, la production et la distribution des films dans le monde.

Une année toute particulière pour le Festival de Cannes de 2020 à cause bien entendu des contraintes de la pandémie du coronavirus qui a empêché le festival de se produire au Palais de la Croisette. Et mis à mal son organisatio. Mais un festival assumé autrement, en mode one line après la présentation de la sélection des films comme à l’accoutumée au cinéma l’UGC Normandie le 3 juin par Pierre Lescure président et Thierry Frémeaux délégué général. Conscients des enjeux futurs du cinéma, ils ont eu l’idée lumineuse avec Jérôme Paillard délégué du marché du film du festival, de marquer autrement sa place avec un marché du film de type nouveau en direction des professionnels pour continuer à soutenir l’industrie cinématographique internationale. Ce marché du film prendra la forme d’un espace réservé aux professionnels avec leurs stands et des pavillons virtuels pour les institutions qui présenteront leur cinématographie nationale. Il est également prévu des réunions vidéo où les participants pourront prendre des rendez-vous et organiser des réunions via l’application de Networking du marché du film. Des projections en ligne de films terminés ou en postproduction seront aussi programmés ainsi que la présentation de projets innovants.

Ce marché du film unique en son genre qui reste le poumon du cinéma à Cannes, à l’image de l’expérience acquise depuis des années sur la Croisette aura lieu du 12 au 16 juin. Une filière très solide et au fonctionnement toujours remarquable avec en ligne de mire le commerce des films mais surtout la promotion du cinéma français et international avec une rentabilité reconnue pour se regrouper autour de 1.500 participants, 250 stands et 60 pavillons dédiés au commerce du film. Il vient offrir aux professionnels du cinéma du monde entier plus de 150 évènements. Et en exclusivité des concerts de musiques de films grâce aux meilleurs compositeurs du monde. Un nouveau modèle de marché du film façon « expérience cannoise « au profit des professionnels, autre manière de montrer des films nouveaux, de les acheter, de rechercher des partenaires ou financer des projets.

Un marché du film on line où l’on profitera de plus de 130 projections qui seront organisées en ligne et 2.300 longs métrages seront proposés en acquisition.

JACKY NAIDJA AVEC INES ILIANA