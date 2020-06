Après l’annonce de la sélection officielle le 3 juin dernier par Pierre Lescure Président du Festival et Thierry Frémaux Délégué général et le lancement du Marché des films le 22 juin, c’est au tour de la compétition des Courts Métrages d’entrer en scène comme chaque année.

Ce ne sont pas moins de 3.814 œuvres cinématographiques en provenance de 137 pays qui ont été visionnées par le comité de sélection contre 4.240 en 2019. Cinq réalisatrices font partie de la sélection 2020 qui a retenu 11 Courts Métrages issus de 12 pays autour d’un comité composé de 6 femmes et 5 hommes : Alice Kharoubi, Julien Hossein, Camille Hubert- Benazet, Colin Maunoury, Mélissa Malinbaum, Wim Vanacker, Zoé Klein, Jacques Kermabon, Claire Vassé, Félix Chrétien et Kasia Karwan.

La compétition des Courts Métrages se déroulera à l’automne prochain à Cannes au Palais des festivals et la Palme d’Or sera décernée à cette occasion par un jury qui sera connu prochainement ainsi que la date de l’événement.

En 2019, le jury des Courts Métrages était présidé par Claire Denis réalisatrice, accompagnée par Stacy Martin, Panos H. Koutras, Eran Kolivin et Câtâlin Mitulescu membres du jury dont la Palme d’Or a été attribuée au film « Distance Between Us and The Sky » de Vasilis Kekato.

JACKY NAIDJA AVEC INES ILIANA

Liste des Courts Métrages en compétition:

SAMEH ALAA (Egypte) : »I AM AFRAID TO FORGET YOUR FACE »

MARIIE JACOTEY et LOLA HALIFA-LEGRAND (FRANCE) : « FILLES BLUES, PEUR BLANCHE »

EVI KALOGIRO POULOU (GRECE) : « MOTOR WAY 65 »

SOPHIE LITTMAN (Royaume Uni): « SUDDEN LIGHT »

PAUL NOUHET (FRANCE): « CAMILLE SANS CONTACT »

THEO MONTOYA (COLOMBIE) : »SON OF SODOM »

DAVID PINEIRO VICENTE : « O CORDEIRO DE DEUS »

PAUL SAKORDOFF (Canada) : »BENJAMIN,BENNY, BEN »

LKHAGVADULAM PUREV-OCHIR (MONGOLIE) : « SHILUUS »

LEONARDO VAN DIJL (BELGIQUE) : « STEPHANIE »

ZACHARY WOODS (USA) : « DAVID »