Un protocole de partenariat pour la fabrication de 5 millions de bavettes a été conclu entre le Forum des Chefs d’Entreprise (FCE) et le Ministère de la Formation et de l’Enseignement Professionnels, annonce un communiqué de presse de l’organisation patronale. L’objectif, indique la même source, est de « fournir un cadre de partenariat dans lequel les deux parties s’engagent à conjuguer leurs efforts et moyens dans la lutte contre le Covid-19« . L’engagement du FCE, précise le communiqué, est de « mobiliser les moyens et les capacités des entreprises membres pour fournir aux centres de formation, à travers les wilayas du pays, du tissu spécial pour la confection de 5 millions de bavettes de protections. »



