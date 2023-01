Les dernières heures du mercato hivernal réservent, comme chaque année, de nombreux mouvements. Si les cadors de Ligue 1 avec l’OM, l’OL ou encore le PSG enflamment l’actualité, d’autres écuries ne sont pas en reste et comptent bien profiter de cette fin de mois de janvier. Dans cette optique et comme nous vous le révélions dernièrement, le FC Nantes serait sur le point de frapper un grand coup en s’offrant Andy Delort, plus vraiment en odeur de sainteté du côté de l’OGC Nice.

Selon les dernières informations de Ouest France, la formation nantaise aurait même trouvé un accord avec l’OGC Nice pour s’offrir Andy Delort. Le média précise que l’attaquant algérien devrait s’engager en faveur des Canaris sous la forme d’un prêt avec option d’achat obligatoire. D’ores et déjà d’accord avec les dirigeants nantais, le buteur de 31 ans est donc proche de se relancer, lui qui traîne son spleen sur la Côte d’Azur.



Le départ de Galtier a tout changé

Absent des derniers entraînements, celui qui totalise 7 buts et 1 passe décisive en 18 matches toutes compétitions confondues depuis le début de la saison semble donc sur le point d’obtenir gain de cause. Engagé depuis plusieurs semaines dans un bras de fer en forçant son départ, l’ancien attaquant de Toulouse ou encore du SM Caen n’est plus vraiment heureux au sein de la formation azuréenne.

Déçu, notamment après le départ de Christophe Galtier dans la capitale française, l’avant-centre de 31 ans n’a pas non plus retrouvé sa complicité avec Gaëtan Laborde. Inarrêtable du côté du MHSC (75 buts en 3 saisons), le duo n’a jamais réellement convaincu Lucien Favre, ce dernier préférant la vivacité et la percussion d’un Nicolas Pépé avant d’être limogé. Peu complice avec le technicien suisse, Delort n’a pas non plus été aidé par les blessures et l’arrivée de Didier Digard sur le banc n’a rien changé à la donne. À ce jeu-là, c’est le FC Nantes qui devrait donc en profiter. De son côté, le Gym pousse toujours aussi fort pour arracher Terem Moffi. <

