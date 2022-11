Saison difficile à analyser pour le FC Barcelone. En Liga, tout se passe plutôt bien, puisque les troupes de Xavi sont deuxièmes, à égalité avec le leader madrilène. Même si le contenu des rencontres n’est pas toujours exceptionnel et que les individualités ont souvent offert des points in extremis, comme face à Valence le week-end dernier, difficile de dire quoique ce soit. En revanche, en Europe, c’est une catastrophe absolue. Une élimination en Ligue des Champions qui aura de grosses conséquences sur le plan sportif, institutionnel et financier…

Et pour maquiller cet échec, mais aussi offrir quelques pièces manquantes à Xavi, Joan Laporta prépare un mercato hivernal qui s’annonce mouvementé. Il y a eu cette rumeur Messi, mais elle semble complètement irréaliste, comme il est improbable de voir des joueurs du calibre de Bernardo Silva arriver lors d’un marché d’hiver. En revanche, d’autres joueurs d’un calibre un peu moins médiatique pourraient être recrutés.



Du très beau monde

On sait notamment que Xavi veut un latéral droit, et Sport indique que Joan Laporta va lui offrir un latéral droit de niveau titulaire, ainsi qu’un milieu de terrain avec un profil défensif, pour prendre la relève de Busquets sur le court terme déjà. Le nom de Bruno Guimarães revient régulièrement sur la table, alors que l’option numéro 1 du club, Martin Zubimendi (Real Sociedad), semble trop chère pour l’instant. N’Golo Kanté et Jorginho, ainsi que Youri Tielemans, sont aussi cités par Mundo Deportivo, qui indique notamment que ce sont les joueurs qui se sont proposés au Barça.

Pour le flanc droit de la défense, les médias catalans parlent d’Arnau Martinez, la pépite de Girona, d’ailleurs passée par La Masia au cours de sa formation, alors que l’option Diogo Dalot est encore d’activité. Des renforts pourraient aussi arriver devant, même si cela semble moins prioritaire. Mundo Deportivo parle ainsi de Youssoufa Moukoko (Borussia Dortmund) et de Nicolas Jackson, la révélation de Villarreal. Enfin, Sport met le nom de Cody Gakpo (PSV) sur la table. Vous l’aurez compris, on devrait voir de nouveaux visages à Barcelone tout au long du mois de janvier.

Articles similaires