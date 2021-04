Sur le papier, tout semble quasi bouclé. Depuis plusieurs semaines maintenant, la prolongation de Neymar avec le PSG est annoncée comme imminente. Une tendance d’ailleurs confirmée par L’Equipe ce lundi, qui précise que le Brésilien devrait signer un nouveau contrat avec des chiffres plus ou moins similaires à celui actuel (37 millions d’euros brut annuels). Mais pour l’heure, rien n’est visiblement signé. Question de temps ? Probable. Mais le FC Barcelone, de son côté, ne lâcherait rien.

Toujours selon le quotidien, le club catalan continuerait en effet d’insister pour motiver le Brésilien à effectuer son come-back. Lionel Messi, son grand ami, pousserait lui aussi dans ce sens. Assez pour faire vaciller le «Ney» ? Le PSG resterait très confiant et optimiste, même si l’intéressé, lui, se ferait plus discret sur le sujet contrairement à l’enthousiasme suscité en interne il y a plusieurs semaines.

Mais dans un contexte économique toujours aussi délicat, le Barça ne pourra se permettre de grandes folies l’été prochain. De plus, la dette du club catalan s’élève à plus d’un milliard d’euros, ce qui laisse limite forcément la marge de manœuvre dans un tel dossier.

Articles similaires