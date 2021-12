D’ici quelques années, les Clasicos auront, visuellement, une toute autre identité de celle qu’on connaît actuellement. Effectivement, le Santiago Bernabéu est en plein dans ses travaux de rénovation afin de faire de l’arène merengue une véritable machine à cash, sans parler de l’aspect esthétique et pratique, avec un toit coulissant notamment. Du côté du Barça, il y a aussi ce projet Espai Barça, visant à effectuer une refonte totale du Camp Nou et de ses alentours. Derrière ces réformes il y a, tant à Madrid qu’à Barcelone, la volonté de dégager de nouvelles sources de revenus. Ce mercredi, une assemblée générale pour présenter le référendum du 19 décembre prochain – visant à valider la demande de crédit pour financer les travaux – se tenait du côté de Barcelone. On y a notamment appris que les dirigeants du Barça pourraient demander un crédit allant jusqu’à 1,5 milliards d’euros, dont 900 millions destinés au seul Camp Nou, remboursables sur 35 ans. La fin des travaux est prévue pour 2025. La construction d’un nouveau Palau Blaugrana pour les équipes de basket et de hand ainsi que la construction d’autres infrastructures sont aussi prévues.



Un naming pour le « nouveau » stade

Mais cette opération devrait rapidement être rentable, puisque l’objectif des dirigeants est de dégager 200 millions d’euros annuels supplémentaires grâce à cet Espai Barça. Et ça, c’est le montant minimum, puisqu’ils estiment être même en mesure d’empocher le double ! Il y aura notamment le naming du Camp Nou et du Palau Blaugrana (salle de basket/hand/spectacles), qui pourraient rapporter environ 48 millions d’euros annuels.

A noter tout de même que lors de la saison 2022/2023, le Barça devrait jouer dans un stade partiellement fermé en raison des travaux, puis carrément jouer dans un autre stade lors de l’exercice suivant, comme avait pu le faire le Real Madrid lors de la saison 2020/2021, s’installant sur les terrains du Real Madrid Castilla à Valdebebas. Si les prévisions de la direction barcelonaise s’avèrent justes, cet Espai Barça devrait considérablement renflouer les caisses du club à l’avenir !

