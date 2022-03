Le club est tout simplement injouable ces dernières semaines. Le CR Belouizdad a une nouvelle fois confirmé sa bonne forme dimanche en s’imposant largement contre le NA Hussein-Dey (3-5) en Ligue 1. Le nouveau succès, le 7e de rang dans toutes les compétitions, des Chababistes leur ouvre grand la voie pour un nouveau sacre en championnat car les concurrents directs actuels, à savoir le MC Alger (2e, 40 points/+1 match) et la JS Saoura (3e, 39 points/-1 match), comptent 8 et 9 longueurs de retard. Un handicap conséquent à 12 journées de la fin du challenge national.

Par Mohamed Touileb

Jamais un club Algérien n’a pu signer trois titres de champion de suite depuis l’indépendance. Le « Chabab » est en passe de réaliser cet exploit inédit. Pour cela, il faudra maintenir la cadence remarquable que les « Rouge et Blanc » affichent depuis un moment.



Le NAHD a fini par subir la loi

Dimanche, les camarades de Zakaria Draoui avaient une rencontre importante à négocier. Après avoir dominé le Mouloudia il y a quelques jours de cela, les «gars de Laâquiba» ont surclassé le NA Hussein-Dey dans un mini-derby au stade du 20 août 1955 (Ruisseau). Menés par 2 buts à 1 à la pause, les double-champions d’Algérie en titre ont fini par dynamiter les « Sang et Or » et l’emporter sur le score de 5 buts à 3. Karim Aribi s’est illustré en plantant un triplé alors que Tabti a délivré 2 passes décisives. Encore une fois, le CRB a déroulé pour montrer que son entame de saison quelque poussive est loin derrière. D’ailleurs, on peut noter que les débuts de l’entraîneur Lucas Paqueta étaient sensiblement compliqués avec des supporters qui se montraient impatients. Mais, au final, le technicien brésilien a fini par mettre tout le monde d’accord et prouver qu’il est l’homme de la situation.



La Ligue des Champions en défi suprême

Par ailleurs, il faut savoir que la domination des banlieusards d’Alger sur le plan national n’est plus vraiment à prouver. Le véritable défi pour cet exercice sera de briller en Ligue des Champions CAF. Dans l’épreuve continentale, Chouaïb Keddad & cie sont d’ores et déjà qualifiés pour les quarts de finale avant même la fin de la phase de poules. Leur prochaine sortie dans cette épreuve sera un véritable test puisqu’ils seront en appel à Tunis pour y défier l’Espérance et tenter de chiper la première place du groupe « C » qu’ils partagent justement avec le « Taraji ». Lors de l’édition écoulée, les Algériens avaient été sortis par ce même adversaire aux tirs au but. Ils avaient pourtant réussi à l’emporter à l’aller sur le score de 2 buts à 0 avant de perdre cet avantage et se faire éliminer. Pour la séquence 2021-2022, les Dz nourrissent beaucoup d’ambition pour aller loin. D’ailleurs, le CR Belouizdad est devenu le premier club algérien à se hisser au second tour de la LDC CAF pour deux opus de suite. C’est pour dire que la constance est là. Reste désormais à y mettre de la consistance pour essayer d’aller la plus prestigieuse des récompenses. n