Le secteur des transports est appelé à concrétiser l’ouverture au privé de l’aérien et du maritime programmée il y a plus d’un an. Kamel Beldjoud, fraîchement installé à la tête du ministère des Transports en remplacement de Abdallah Moundji, a reçu instruction pour «le traitement définitif des dossiers déposés pour l’ouverture de compagnies privées de transport aérien et maritime, répondant aux standards internationaux».

PAR INES DALI

Cette instruction, donnée par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, à l’occasion de la réunion du Conseil des ministres tenue avant-hier, est venue pour rappeler le grand retard pris sur ce dossier, surtout lorsqu’on sait que des accords de principe ont été octroyés à des compagnies privées l’année dernière déjà. Beldjoud est le troisième ministre des Transports appelé à s’occuper de ce dossier qui, désormais, ne voit pas le bout du tunnel, alors que la volonté des pouvoirs publics de le concrétiser a été affichée à plusieurs reprises.

Il y a un peu plus d’un an, un plan d’urgence pour une relance effective du secteur des transports a été proposé lors de la réunion du gouvernement du 15 août 2021, mettant en exergue la nécessité de l’entrée de la concurrence privée qui mettrait fin au monopole des entreprises publiques. A la fin d’août, le président Tebboune a appuyé cette proposition, affirmant qu’il n’était pas opposé à la création de compagnies aériennes privées.

En décembre 2021, le ministre qui était chargé de ce dossier, Aïssa Bekkaï, avait indiqué que son département ministériel avait octroyé son accord de principe pour neuf dossiers de création de compagnies aériennes privées et pour sept autres concernant de transport maritime de voyageurs et de marchandises. Il s’est même réuni avec les représentants des potentiels investisseurs du maritime pour recueillir leurs préoccupations.

Quelques moins plus tard, en juin 2022, son successeur Abdallah Moundji, a indiqué que le ministère a octroyé «son accord de principe à seize demandes d’investissement dans le domaine du transport aérien dont neuf relatives aux services du transport aérien public des voyageurs et des marchandises». Il a ajouté que les droits de concession ont été octroyés à quatre opérateurs privés pour le transport maritimes de marchandises et des accords de principe à sept autres demandes d’investissement dans le transport maritime de marchandises, outre quatre demandes pour le transport maritime des voyageurs.

En tout état de cause, le nombre des accords de principe octroyés n’a pas aidé à faire avancer l’ouverture du transport aérien et maritime au privé. Le dossier n’est toujours qu’à ses premiers balbutiements. Rien de nouveau n’est venu éclaircir le ciel fermé au privé. Le nouveau ministre Bendjoud a fort à faire en faisant aboutir cet épineux dossier. Car maintenant, il ne s’agit plus de tergiverser, mais de rendre effectif l’entrée du privé dans le domaine des transports aérien et maritime, surtout que le monopole du secteur public a montré ses limites. Les différents couacs et scandales dans la gestion aussi bien d’Air Algérie que de l’ENTMV ont prouvé qu’il était temps de passer à la concurrence afin de garantir un service de qualité et une prestation à la hauteur des aspirations des voyageurs. Il n’est pas normal que des navires aient un taux de remplissage très bas durant la saison estivale, alors que des centaines, voire des milliers de voyageurs algériens étaient privés de faire le voyage et restaient à quai dans des ports étrangers – notamment en France où on compte une grande communauté installée qui rentre au pays durant les vacances d’été -, sous le fallacieux prétexte qu’il n’y avait plus de place. Ce qui est impardonnable, sachant qu’un navire d’une capacité de plus de 1500 voyageurs est revenu dans un port algérien avec moins d’une centaine de personnes à bord, pour ne citer que ce cas.

En plus des désagréments causés aux potentiels voyageurs, cela constitue également une perte sèche pour l’entreprise publique censée être à vocation commerciale. Il en est de même pour le transport aérien.

Aussi, c’est un véritable coup d’accélérateur qui est demandé au ministre Beldjoud. Il a été instruit d’«accélérer l’acquisition, dans les meilleurs délais, d’avions et de navires en renfort des lignes aériennes et maritimes, d’Algérie vers les destinations internationales», avant d’insister sur «le traitement définitif des dossiers déposés pour l’ouverture de compagnies privées de transport aérien et maritime». Il y a lieu de noter que les potentiels investisseurs, lors d’une réunion avec l’ancien-ministre, lui ont soulevé l’existence de «quelques obstacles juridiques relatifs à l’acquisition et au traitement des nouveaux équipements».

La réponse à la doléance de lever l’entrave de l’exigence de nouveaux équipements est venue dans le cadre de la loi de finance complémentaire (LFC) pour 2022. Une nouvelle mesure a été introduite dans son article 34 permettant «le dédouanement pour la mise à la consommation, à l’état usagé, des aéronefs et éléments d’aéronefs ainsi que des navires de transport de voyageurs et de marchandises». Cette mesure, a-t-on expliqué, entre dans le cadre de «la simplification des dispositions législatives ayant trait à l’encouragement de l’investissement dans le domaine du transport aérien et maritime et en application des orientations des pouvoirs publics».

D’autres instructions ont été données au ministre, à savoir «la mise en exploitation, dans les plus brefs délais, des avions privés confisqués sur décision de Justice, dans le cadre des affaires de corruption, sous la tutelle des entreprises nationales spécialisées, dans le cadre de l’intérêt général», selon le communiqué du Conseil des ministres. n