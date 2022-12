Alors que nos confrères espagnols voient Cristiano Ronaldo plus proche que jamais d’Al Nassr, le directeur sportif du club saoudien a pris la parole dimanche dans Flashscore. En restant évasif, le Portugais Marcelo Salazar a exprimé son admiration pour CR7 et parlé de négociations d’ampleur pour le «football mondial» concernant sa possible arrivée.

CR7 finira-t-il l’année 2022 sans club ? Pour le moment, rien n’a été officialisé et donc la star portugaise est toujours libre. Pourtant ces derniers jours, le suspense est monté du côté du club saoudien d’Al Nassr. Pour des médias espagnols comme Marca, il ne manquait que la signature de l’ancien joueur de Manchester United pour acter cette nouvelle aventure. Un contrat allant jusqu’à 2025 en tant que joueur et 2030 en tant qu’ambassadeur avait même été avancé par nos confrères, et même chiffré (200 millions d’euros par saison).



UNE ANNONCE TOMBERA BIENTÔT

C’est donc avec impatience, que les fans du ballon rond attendent ne serait-ce qu’un petit signe d’Al Nassr. Voilà qui est fait. « Je n’ai pas le droit de dire oui ou non », a répondu dimanche Marcelo Salazar lorsque Flashscore lui a demandé si le club saoudien voulait recruter Ronaldo. Le directeur sportif du club a ensuite poursuivi, évasif : « Attendons de voir comment les choses se dérouleront jusqu’à la fin de l’année. Comme vous pouvez le voir, il s’agit d’une négociation d’une ampleur énorme, non seulement pour le club, mais pour le pays et pour le football mondial, et qui doit être menée par des instances supérieures ». Arrivé au club il y a un peu plus d’un an, Marcelo Salazar a eu une carrière et notamment joué dans l’équipe nationale portugaise de futsal. C’est donc avec un lien particulier qu’il voit le plus grand joueur de football de l’histoire de son pays être annoncé. « Ce que je peux dire, c’est que Cristiano Ronaldo est l’un des meilleurs de l’histoire du football, a-t-il poursuivi. Il a toujours été un exemple pour moi en tant que joueur, pour la volonté dont il fait preuve pour gagner. Et puis, en tant que citoyen portugais, je l’ai toujours soutenu. Mais avec le temps l’avenir sera révélé en temps voulu », a-t-il conclu. n

