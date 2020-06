Avec l’arrivée de Serport, nouvel actionnaire majoritaire de la SSPA/USM Alger, les « Rouge et Noir » veulent construire un sérieux projet sportif. Travailler pour le long-terme, telle sera la mission du Directeur Sportif Antar Yahia. Pour cela, il faudra recruter un entraîneur ambitieux. Le nom de François Ciccolini circule avec insistance. Une arrivée (imminente ?) que l’ancien défenseur de l’équipe nationale n’écarte pas.



« Je confirme que François Ciccolini figure dans ma liste des entraîneurs ciblés. Je l’ai contacté comme je l’ai fait avec d’autres techniciens, dont je ne veux pas, pour le moment, dévoiler les noms. Mais, jusque-là, il n’y a rien de concret. C’est juste une piste sérieuse », c’est ce qu’a révélé, pour le quotidien spécialisé « Compétition », le membre du directoire usmiste qui connaît bien le Corse et trouve qu’« il répond au profil et c’est quelqu’un de compétent. Tout sera plus clair dans les prochains jours.»

Les deux hommes ont déjà eu une collaboration par le passé. Yahia a été coaché par l’entraîneur en question quand il jouait au Bastia SC (2002 – 2005). Est-ce que les deux hommes vont travailler ensemble à nouveau ? Rien n’est moins sûr. « Pour l’instant, on n’a pas choisi encore le futur entraîneur. Mais parmi les conditions exigées, il devra être très ambitieux, comme moi je le suis, car un club comme l’USMA doit toujours jouer pour remporter les titres », notera l’auteur du but historique face à l’Egypte à Omdurman (Soudan) en ajoutant que « plusieurs paramètres sont à prendre en compte pour choisir le bon profil et le bon entraîneur qui va diriger l’USMA à partir de la saison prochaine, dont bien évidemment le côté financier et le côté sportif.»



Le modèle lensois en formation ?

En tout cas, Yahia cherche à bâtir quelque chose de concret et pérenne pour l’avenir. Et, bien évidemment, il ne s’agit pas seulement de penser à qui pilotera l’équipe fanion. Il y aura la formation à mettre en évidence. Il faut, pour cela, désigner une personne pour gérer le centre de formation. « Silvain Matriciano est également dans le viseur. Je le veux pour gérer le nouveau centre de formation de l’USMA. Son CV plaide en sa faveur et franchement, je trouve qu’il est très compétent.» Là, il s’agit de l’ex-directeur du centre de formation du RC Lens. Un club réputé dans le registre de la « fabrication » des footballeurs de talents.

Tout porte à croire que les Pedigrees affluent sur le bureau de Yahia qui devra prendre les premières décisions importantes de sa nouvelle fonction. Et ce pour la prochaine saison. Avant cela, les Usmistes devront, peut-être, poursuivre l’exercice en cours pour essayer de terminer à une meilleure place que la 9e qu’il occupe après 22 journées. Il reste, éventuellement, 8 rounds à disputer pour accrocher un podium situé à 9 longueurs. Une mission difficile. Tout reste lié à la poursuite des compétitions qui « devrait prendre en compte plusieurs paramètres dont la santé des joueurs » selon l’ex Fennec. n

