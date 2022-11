Le 3e Salon du Digital et de la Technologie de l’Information et de la Communication «Digitech’2022» se déroulera du 13 au 15 novembre au Centre international des Conférences Abdelatif-Rahal (CIC, Alger), et réunira 70 exposants et acteurs internationaux du domaine de la transformation numérique, a annoncé dimanche, Djibril Ziour, co-organisateur de l’événement. «Le Digitech’2022 figure parmi les plus grands événements du secteur des technologies de l’information et de la communication en Algérie et est le 1er salon professionnel du domaine à avoir repris ses activités après la pandémie de Coronavirus», a déclaré M. Ziour, lors d’une conférence de presse. Placé sous le parrainage du ministère de la Numérisation et des Statistiques, cet événement se veut «un espace de communication privilégié entre les parties œuvrant à la promotion, la valorisation et la mise en relation d’affaires autour de la politique de la transformation digitale et numérique», a-t-il précisé. Cette nouvelle édition verra la participation de grandes entreprises du secteur, notamment dans les domaines de la cyber-sécurité, l’informatique et le multimédia. Des nouveautés sont, en outre, annoncées lors de cette édition, dont notamment la présence, pour la première fois en Algérie, voire au Maghreb, de l’univers «Metarverse», permettant aux exposants et participants de partager leurs expertises et savoir-faire à travers diverses plates-formes virtuelles et en 3D. Des thématiques seront également au programme de ce salon, et qui seront abordées par les spécialistes tout au long de la durée de la manifestation, a ajouté l’intervenant.

Articles similaires