Le dessinateur « Nime » (photo en dessus) a été libéré ce jeudi annonce le Comité Nationale pour la Libération des Détenus (CNLD) sur sa page Facebook. La même source indique que plusieurs détenus ont été également libérés ce jeudi. Le dessinateur « Nime » avait été arrêté le 26 novembre et condamné, le 11 décembre dernier, à une année de réclusion dont 3 mois fermes. Il avait été placé en détention préventive pour un dessin qui met en scène le chef de l’Etat, Abdelkader Bensalah et le défunt ex-chef d’état-major. Ahmed Gaïd Salah.

le CNLD précise également que « plusieurs détenus d’opinion et politiques seront en liberté provisoire depuis cet après midi et quittent les prisons en surprise à travers plusieurs wilaya. Zakaria Guerfa de Eltaref, Nadji Kheladi de Constantine, 6 de Mostaganem, et ceux de Sidi M’hamed ainsi que de la prison d’El Harrach.

19 autres qui sont en institution au niveau du tribunal de Sidi Mhamed seront aussi libérés ce soir. »