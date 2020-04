Le dernier groupe des ressortissants algériens bloqués aux Emirats arabes unis (EAU) est arrivé jeudi à l’aéroport international d’Alger, a indiqué à l’APS le PDG de l’Aéroport d’Alger, Tahar Allache. Ce dernier groupe des ressortissants algériens bloqués aux EAU en raison de la suspension du trafic aérien international suite à la propagation du nouveau coronavirus (Covid-19), est composé de 296 Algériens à bord d’un avion relevant de la compagnie aérienne « Emirates Airlines« . Pour rappel, l’opération de rapatriement des ressortissants algériens bloqués aux EAU avait débuté samedi dernier via deux avions relevant d’Air Algérie ayant transporté près de 600 voyageurs. Un autre avion émirati avait rapatrié, le même jour, un autre groupe composé de plus de 200 ressortissants algériens, portant ainsi le nombre de vols de rapatriement à 4 vols, dont deux effectués par Air Algérie et deux autres par la compagnie aérienne « Emirates Airlines« . Depuis le début de la crise sanitaire, l’Algérie a rapatrié plus de 8.000 de ses ressortissants à l’étranger, alors que la quasi-totalité des espaces aériens à travers le monde est fermée.

Articles similaires