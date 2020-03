En raison du coronavirus, les organisateurs des Jeux olympiques de Tokyo ont décidé hier de réduire l’ampleur des festivités entourant le parcours de la flamme olympique au Japon, dont le départ est prévu le 26 mars. Le « grand départ » du relais depuis la région de Fukushima (nord-est) se fera sans spectateurs, « pour éviter de propager les infections », a annoncé à la presse le directeur exécutif du comité d’organisation de Tokyo 2020, Toshiro Muto.

L’itinéraire à travers toutes les régions du Japon reste inchangé et les spectateurs pourront assister au relais le long du parcours. Mais les cérémonies de départ et d’arrivée à chaque étape seront fermées au public, ont précisé les organisateurs dans un communiqué.

Les cérémonies d’accueil par les municipalités seront annulées. La température des relayeurs sera mesurée et ceux ayant de la fièvre seront empêchés de courir. Ces décisions interviennent dans un contexte de doutes grandissants sur l’opportunité de maintenir les Jeux olympiques de Tokyo cet été, alors que quantité de compétitions sportives ont été annulées à travers le monde, ainsi que des épreuves de qualification pour les Jeux en raison de la pandémie de coronavirus.

Coronavirus : un Championnat de gala sur console en Italie

Pour patienter durant la quarantaine imposée en Italie, coronavirus oblige, Mario Balotelli et plusieurs stars du foot italien vont s’affronter sur console dans un tournoi de FIFA 2020 en direct à la télévision. Alors que les tifosi sont en manque de football en Italie, coronavirus oblige, une chaîne de télévision a décidé de réunir des grands noms comme Mario Balotelli, Fabio Cannavaro, ou Andrea Pirlo pour disputer le « Championnat de la Quarantaine », un grand tournoi sur console, sur le jeu FIFA 2020.

La première et la seule règle de ce nouveau Championnat : rester à la maison, bien sûr, alors que l’Italie est depuis huit jours soumise à de strictes restrictions de déplacement pour lutter contre la propagation du virus. « Ils vont se défier en pantoufles depuis leur salon et vous allez pouvoir suivre ça en direct », expliquent les organisateurs sur le site de l’émission Le Iene (Les Hyènes), un célèbre programme de divertissement italien.

Un plateau assez impressionnant se disputera, de jeudi jusqu’à la grande finale programmée dimanche, le titre de « champion de la quarantaine » : l’enfant terrible du foot italien Mario Balotelli (Brescia), les champions du monde 2006 Marco Materazzi, Andrea Pirlo ou Fabio Cannavaro (qui se connectera depuis la Chine), le meilleur buteur de Serie A Ciro Immobile (Lazio Rome) et plusieurs stars, comme l’ancien Parisien Javier Pastore (AS Rome). Pour faire encore plus vrai, les matches seront commentés par Pierluigi Pardo, l’une des plus fameuses voix du Calcio.

Articles similaires