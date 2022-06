Mohamed Salah faisait les gros titres hier en Angleterre. À Liverpool, on craint que Mohamed Salah quitte le club libre l’été prochain. L’égyptien n’a toujours pas prolongé avec le Reds et ne donne pas l’impression de vouloir poursuivre l’aventure à Anfield.

Pourtant d’après le Sunday Mirror et le Daily Star On Sunday, les dirigeants du club ont tout fait pour le convaincre à plusieurs reprises, mais ils ne voulaient pas aller jusqu’à lui proposer un contrat démesuré pour préserver une structure salariale saine, quitte à le perdre. Certains journalistes anglais, comme ceux du Daily Express ont émis l’hypothèse que le club accepte de le vendre cet été. Dans tous les cas, ils sont sûrs qu’il restera pro jusqu’au bout et que Mo Salah ne fera aucun bras de fer avec Liverpool et Klopp.

