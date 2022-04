Maladroit, inquiétant, un fardeau, Harry Maguire est pointé du doigt comme l’un des coupables de la saison catastrophique de Manchester United. Saison après saison, le capitaine des Red Devils est pris pour cible par les supporters et les anciennes gloires du club. Le monde du football s’acharne sur lui. Sur les réseaux sociaux, le défenseur le plus cher de l’histoire se fait humilier après chaque erreur sur les terrains.

Un défenseur record

Après de longues semaines de négociations, Manchester United officialise l’arrivée du défenseur de 26 ans le 5 août 2019. Pour convaincre les dirigeants de Leicester de vendre leur joueur, les Mancuniens ont dû sortir un gros chèque, d’une valeur de 93 Millions d’euros. Du jamais vu pour un défenseur. Il devient le joueur le plus cher de l’histoire à ce poste, un statut qui va rapidement le mettre sous le feu des critiques. Mais Harry Maguire à tout ce qu’il faut pour réussir à Manchester United : un statut de star, un club qui a des ambitions, et surtout un coach qui lui fait énormément confiance : Ole Gunnar Solskjaer. Le défenseur fait une saison pleine avec les Red Devils. Malgré quelques imperfections déjà bien mises en avant par les fans, Harry Maguire reste un défenseur fiable du championnat anglais. Surtout qu’entre-temps, Maguire est devenu le capitaine de l’équipe, 5 mois seulement après les avoir rejoints. Une ascension un peu trop rapide pour les supporters. Un brassard qu’il aurait pu perdre l’été 2020. En vacances en Grèce, Harry Maguire et son frère sont arrêtés après une bagarre avec des touristes dans une boîte de nuit, suivie d’une altercation avec des policiers grecs en civil.



Des Red Devils à bout

Les fans de Manchester United espèrent qu’Harry Maguire se rattrape de sa bavure de cet été, et surtout qu’il réalise une grande seconde saison. Pour la première, ils lui ont laissé le bénéfice du doute, le temps de s’adapter. S’il se rate encore, il n’échappera pas à l’avalanche de critiques. Malheureusement, même si United termine 2ème de Premier League, le capitaine ne va pas faire une saison étincelante. Il va de nouveau être l’auteur de boulettes inimaginables. Des passes ratées au gardien, un placement approximatif, des tacles que l’on peut définir comme atypique, le défenseur va devenir la risée des tabloïds et surtout d’Internet.



Un capitaine dans le flou

Supporters, journalistes, tabloïds, détracteurs, tous étaient loin d’imaginer qu’il ferait pire en 2021-2022. Pour beaucoup, c’est déjà la pire saison de sa carrière. Ils ne comprennent pas comment leur club a pu dépenser autant pour Maguire. En plus de ne pas être étincelant, il est au cœur des polémiques. Cette vague de détestation atteint des sommets inquiétants. Récemment, Maguire a dû faire appel à la police. Sky Sports nous apprend en effet qu’une alerte à la bombe au domicile du joueur a été déclenchée le 21 avril 2022. Plusieurs pétitions ont été lancées par des supporters pour que les dirigeants de MU lui retirent le brassard. Critiqué même en sélection, il ne reste donc plus grand chose à Harry Maguire pour retrouver de la confiance. «Air Maguire» n’a jamais été autant sous pression à Manchester. Pour l’instant, tous ses managers lui ont fait pleinement confiance. Ce ne sera peut-être pas le cas avec Erik ten Hag, le prochain coach des Red Devils. Nous allons rapidement savoir s’il compte le faire jouer, ou non. Selon le Daily Mail, Manchester United veut recruter un central cet été. Les noms d’Antonio Rüdiger, qui sera libre en juin, et de Ronald Araujo sont cités.

